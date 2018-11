TERCERA DIVISIÓN Remontada fabril en Santa Cruz Santi, del Gijón Industrial, disputa el balón con Mundaka, del Siero. / ARNALDO GARCÍA El Gijón Industrial se sobrepone a un 1-3 adverso y consigue superar al Siero con un doblete de Borja y los tantos de Naya y Berto ONELY GIJÓN. Viernes, 2 noviembre 2018, 00:08

El Gijón Industrial logró remontar al Siero en Santa Cruz un 1-3 adverso para llevarse la victoria (4-3) en un intenso duelo, al que ambos equipos llegaban en una situación muy similar en la clasificación, y con la intención de alejarse de los puestos de peligro.

Con un ataque muy rápido del equipo local se abrió el marcador a tan solo minuto y medio del comienzo. Naya era el protagonista al conceder la ventaja al Gijón Industrial. El Siero, sin ninguna intención de achicarse por una desventaja tan temprana, luchaba por hacerse constantemente con los dominios del balón y, en el minuto 7, consiguió un córner a favor. El remate de Mundaka se convirtió en gol, con el que conseguía empatar el encuentro.

Ambos clubes no dejaban de intentar dominar el encuentro, pero ninguno se hacía con el esférico por un tiempo prologado.

En el minuto 18, Villa intentó perforar la portería rival, pero no lo logró. Una mala acción del equipo local acabó con una falta peligrosa para el conjunto sierense. Fue Vilches quien consiguió salvar la situación. A falta de quince minutos para el final de la primera parte, Kike, guardameta del conjunto visitante, tuvo que salir de la portería para frenar una jugada que pudo haber acabado en gol. Tras una buena jugada, un gol de Pevida, en el minuto 34, dio la vuelta al marcador, y con 1-2 se llegó al descanso.

Tras el descanso, poco le hizo falta al equipo visitante para aumentar la ventaja y de nuevo Pevida anotó a favor del Siero.

Sin embargo, el Gijón Industrial, mucho más seguro e incisivo que en la primera parte, no se rindió. En el minuto 55 Borja le dio vida al encuentro al anotar el segundo gol para el conjunto fabril. Era el Industrial el que marcaba los tiempos del partido, conseguía constantemente hacerse con el esférico y no permitía al Siero crear muchas jugadas que dificultaran la situación. Los fabriles no salían del área del Siero. Tanto es así que consiguieron marcar un gol en el minuto 70, pero no fue contabilizado por no estar en el atacante en posición legal.

Nada paraba a los locales que, a falta de un cuarto de hora para el final, consiguieron empatar (3-3) el encuentro con un gol de Berto tras un córner lanzado por Peláez. Dos minutos después, Borja consiguió lo que podía ser la sentencia del partido anotando el cuarto gol.

A pocos minutos de finalizar el tiempo reglamentario lo volvió a intentar el Industrial a portería vacía, con un lanzamiento de Villa que se fue al larguero.