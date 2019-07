Repóquer asturiano de campeones de Europa en la ciudad de Las Rozas Jorge Meré, María Méndez, Toña Is, María Echezarreta y Dani Martín, en la Ciudad del Fútbol. La seleccionadora Toña Is y las jugadoras María Méndez y Echezarreta acompañaron a los sub 21 E. ALONSO GIJÓN. Martes, 2 julio 2019, 00:30

Conquistada la quinta corona sub 21 en Udine, 'La Rojita' pisó ayer la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para recibir el merecido homenaje a una Selección Española que ya forma parte de la historia al doblegar a Alemania, tomándose la revancha de la final perdida en Cracovia hace dos años, e igualar con su repóquer de títulos a Italia.

El acto, celebrado en un salón con un nombre tan emblemático como el de Luis Aragonés, dejó, además, una imagen que bien refleja el buen momento por el que atraviesa el fútbol asturiano. A los dos homenajeados, el meta Dani Martín y el central Jorge Meré, se sumaron ayer la seleccionadora Toña Is y las internacionales María Méndez y María Echezarreta.

Todos ellos presentan un currículo común. El repóquer asturiano ha ganado en todos los casos campeonatos de Europa. Meré y Dani Martín lucían ayer el oro sub 21, la seleccionadora se proclamó el año pasado campeona sub 17, acompañada precisamente por la jugadora María Méndez, y la portera María Echezarreta es campeona de Europa sub 19.

Los cinco quisieron recoger en una fotografía, tomada por EL COMERCIO al término del homenaje a los sub 21, el empuje del fútbol del Principado, adornado en esta ocasión por los éxitos unos jugadores que, en sus diversas categorías, garantizan los distintos relevos generacionales de las selecciones españolas.

Tanto la seleccionadora Toña Is, que en este caso ejerce como ayudante de su homólogo de la España Femenina Sub 19, Pedro López, como las jugadoras María Méndez y María Echezarreta se encuentran estos días residiendo en las instalaciones federativas de Las Rozas. El equipo sub 19 prepara en ellas el próximo Campeonato de Europa Sub 19, que comenzará el 16 de julio en Escocia. Aprovechando la estancia, no dudaron ayer en acercarse a salón Luis Aragonés para acompañar a los otros dos asturianos en el merecido homenaje por su oro.