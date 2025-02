«Me resbalo y la falta es fortuita», lamenta el goleador Natalio

S. MENOR SOTRONDIO. Lunes, 24 de mayo 2021, 02:03 Comenta Compartir

Si la nota negativa del pase frente al Caudal en cuartos de final fue la lesión de Cristian, ayer en Sotrondio lo fue la expulsión de Natalio, máximo goleador del Avilés que, salvo sorpresa, no podrá estar con sus compañeros en la gran final frente al Llanes. Tanto él mismo como sus compañeros Davo Armengol, Dani Benéitez y Pereira lamentaron la acción, aunque todos se conjuran para lo que viene.

«Me voy con sensación agridulce», reconocía el capitán blanquiazul. «Me resbalo cuando voy a presionar, no tengo ninguna intención en hacerle daño ni en meter la plancha y es él el que me golpea cuando despeja. Es una acción fortuita, pero el árbitro me ha dicho que el vio una zancadilla, que es lo que va a poner el acta y vamos a ver si se puede hacer algo o no».

En cualquier caso, Natalio se queda con «el trabajo del equipo, que está siendo espectacular. Esta plantilla se merece mucho después de lo que hemos pasado y estamos demostrando que a pesar de caernos nos sabemos levantar. Hemos ganado partidos importantes tanto fuera como en casa y estoy seguro de que si no puedo jugar el domingo la final, el que salga se lo dejará todo por el escudo del Real Avilés».

Davo Armengol, segundo capitán, no ocultó que «Natalio es el mejor jugador de la categoría, pero en toda España. Es una baja muy importante, pero debemos sobreponernos». Dani Benéitez va más allá: «Queremos brindarle el ascenso». Los dos jugadores coincidieron en que «en este tipo de partidos se sufre mucho, pero mejoramos tras el descanso». Pereira, que se encuentra «mejor» tras el covid, sumó otra asistencia.