Premier League Los retos del Liverpool para seguir en lo más alto Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool. / Glyn Kirk (Afp) Los 'reds' confían en no tener que volver a esperar más de 11.000 días para volver a festejar un título de campeón nacional FRÉDÉRIC HAPPE (COLPISA / AFP) LONDRES Viernes, 26 junio 2020, 20:26

En plena euforia después de su primer título de campeón de Inglaterra en treinta años, el Liverpool sabe que no será fácil continuar en la cima ante una feroz competencia, en una Premier League especialmente fuerte.

Los 'reds', que tienen vocación de continuidad, confían en no tener que volver a esperar más de 11.000 días para volver a festejar un título de campeón nacional. «La regularidad que los chicos han demostrado es tan excepcional que no nos detendremos aquí», prometió el técnico Jürgen Klopp este viernes en una videoconferencia de prensa. «Debemos seguir concentrados y lo estaremos. Cuando digo que no nos detendremos no quiero decir que lo vamos a ganar todo, sino que vamos a seguir mejorando», precisó.

Desde el triplete de títulos de Manchester United (2007, 2008, 2009), únicamente el Manchester City (2018, 2019) ha logrado encadenar dos ligas inglesas seguidas ganadas, en un torneo en el que no faltan las alternativas.

«Habrá que tomar un poco de distancia, ser humilde y (...) aprender qué debemos hacer para evitar que esta situación se repita», anunció Pep Guardiola unos minutos después del título de su rival, presentándose ya como candidato a la reconquista, apoyado en su potencial financiero y el orgullo herido. Si el recurso que el City interpuso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra su exclusión de las competiciones europeas por el 'fair play' finaniero no prospera a mediados de julio, el equipo de Guardiola podría concentrarse al 100% en las competiciones nacionales.

El Chelsea, que ha fichado ya a Hakim Ziyech (Ajax) y a Timo Werner (RB Leipzig), parece especialmente ambicioso para la segunda temporada de la era Frank Lampard. El Manchester United, gran enemigo del Liverpool, también quiere volver a la primera línea con su estratega Ole Gunnar Solskjaer.

Solidez financiera

Pese a que las amenazas parecen temibles, el Liverpool puede mirar al futuro con una cierta confianza. Fue salvado en 2010, tras una batalla judicial, después de que los empresarios estadounidenses George Gillett y Tom Hicks le llevaran al borde de la bancarrota. Los 'reds' deben gran parte de su éxito a la política prudente e inteligente de su propietario, Fenway Sports Group (FSG). Ese grupo es conocido además por devolver a los míticos Boston Red Sox al trono de béisbol estadounidense en 2004 (y luego en 2007, 2013 y 2018), logrando un trofeo que la ciudad esperaba desde 1918. Con el Liverpool ha costado diez años reconquistar la liga inglesa, aunque en 2019 ya pudo levantar el trofeo de la Liga de Campeones.

Desde FSG se apostó por seguir en Anfield, un emblema del club, aunque también se pusieron en cuestión algunos valores locales al decidir una mayor mercantilización del club, simbolizada por la tienda abierta en el estadio. La cifra de negocio del club se ha triplicado en diez años para alcanzar el pasado año los 589 millones de euros (659 millones de dólares). El valor del club, comprado por 330 millones de euros (369 millones de dólares), está estimado ahora en 2.200 millones de euros (2.464 millones de dólares).

La capacidad del estadio se ha aumentado en 8.000 plazas más, pasando a 54.000 en 2016. Está prevista una segunda fase de obras, que ha sido retrasada por la pandemia del coronavirus, pero el plan es hacer de Anfield el tercer estadio de un club en capacidad (61.000 personas) en su país, detrás de Old Trafford y el Tottenham Hostpur Stadium.

FSG no desea inyectar millones como los mecenas rusos o del Golfo y el Liverpool lleva una política de fichajes más tranquila y meditada. Fruto de ello es que los propietarios hicieron saber al entrenador Jürgen Klopp que no habría «grandes» fichajes antes de la siguiente temporada, motivo por el cual el Liverpool no contrató a Timo Werner.

Pero con Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané, Fabinho o Virgil Van Dijk, que tienen contrato hasta 2023, o el portero Alisson y los laterales Trent Alexander-Arnold y Andrew Robertson, que están unidos al club hasta 2024, los 'reds' pueden mirar con optimismo hacia el futuro.