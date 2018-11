Derbi Oviedo - Sporting: rivalidad a cara o cruz La delicada situación clasificatoria de dos planteles confeccionados para pelear por el ascenso, eleva la tensión de una cita que aspira a ser un punto de inflexión para ambos contendientes | Los dos equipos asturianos llegan al primer derbi del curso con urgencias y con sus técnicos en la picota JOSÉ ÁNGEL GARCÍA GIJÓN/OVIEDO. Sábado, 17 noviembre 2018, 02:28

Llegó la hora. Después de una semana atípica, con más ruido de lo habitual en torno a los equipos, el Oviedo y el Sporting confluyen en un partido que se convertirá en tabla de salvación para aquel que consiga la victoria y rampa hacia el abismo para el derrotado. A estas alturas sobran las perífrasis para referirse a la situación deportiva de ambos conjuntos y por extensión, de sus entrenadores. Los rojiblancos están solo dos puntos por encima del descenso y los azules tampoco pueden respirar tranquilos, ya que se encuentran un escalón por encima, con un punto más en la clasificación. En este escenario, hay poco margen para la imaginación. Nadie duda de lo que pasará al entrenador que salga derrotado del duelo. Ya sea Rubén Baraja o Juan Antonio Anquela sus opciones de sentarse en el banquillo en la siguiente jornada si pierden son muy escasas. Dicho de otra forma, el derbi puede ser la puntilla para dos técnicos en apuros. Entrenar al Sporting y al Oviedo no es sencillo. La exigencia es máxima y más cuando siempre existe la tentación de comparar trayectorias y la afición se ilusiona con quedar siempre encima del eterno rival.

Puede ser que el derbi no sea el final del camino para los equipos pero es evidente que sí puede serlo para uno de los técnicos.

A lo largo de los días previos, desde dentro de ambos vestuarios se ha escuchado que el duelo debe servir como punto de inflexión. Jugadores de ambos bandos se ilusionan ante la posibilidad de que un triunfo en el partido de esta noche sirva como una inyección anímica, un chute de confianza.

Conviene poner en situación al aficionado y recordar que la pasada campaña el derbi disputado en el Tartiere tuvo un efecto contrario al deseado. El Oviedo sonrió con la victoria y se las presumía felices, aventajando en ocho puntos a un Sporting cargado de dudas y en plena depresión.

Aquel equipo, después de perder en el Tartiere, encadenó doce jornadas invicto, recibiendo solo tres goles y sumando la nada despreciable cifra de 32 puntos sobre 36 posibles. Un balance que le propulsó hacia los primeros puestos de la tabla, enmendando así la desigual trayectoria del equipo en el comienzo de la competición con Pablo Herrera en el banquillo.

El Sporting fue la cara y el Oviedo la cruz. El conjunto de Juan Antonio Anquela solo hizo doce puntos en el mismo número de partidos. El resto de la historia ya se conoce. El conjunto gijonés se quedó a las puertas del ascenso directo y llegó cogido con pinzas en el aspecto físico al tramo decisivo, donde fue eliminado con justicia por el Valladolid.

Los azules, por su parte, reaccionaron en las últimas jornadas y estuvieron a solo un gol de colarse en las eliminatorias de ascenso, dejando su plaza al Numancia.

Virtudes y problemas

Después de consumirse casi un tercio de la competición, nadie puede obviar los defectos y problemas que han lastrado a ambos equipos. El Sporting, muy armado y solvente defensivamente (es de los que menos goles ha encajado) tiene su quebradero de cabeza en el ataque. Su producción ofensiva es ridicula. Ya no solo por el número de goles anotados sino por las ocasiones generadas en las trece jornadas que van.

Las cuitas oviedistas transitan por la vía contraria. El equipo de Anquela carece de la solvencia atrás que tanto han carecterizado a los equipos del técnico jienense. En el balance de cuentas destacan los veinte goles encajados hasta ahora, muchos de ellos en jugadas a balón parado. Cortar esta sangría es irrununciable si el Oviedo ambiciona remontar el vuelo.

Una inquietud que arrastra el Sporting y que mortifica a sus seguidores es la mala imagen que el equipo proyecta a domicilio. Lejos de El Molinón, el equipo rojiblanco no ha conseguido una victoria en Liga desde hace siete meses cuando ganó en el estadio José Zorrilla con un gol de Rubén García, hoy en las filas de Osasuna. Desde entonces múltiples frutracciones y pocos consuelos en forma de empate, como el conseguido en la primera jornada ante el Alcorcón. Aseguraba Baraja esta misma semana que el Carlos Tartiere es el lugar ideal para romper esta dinámica negativa. Lo que igual no sabe el técnico pucelano es que Oviedo se va a encontrar en este partido de esta noche. El cuadro azul ha hilado grandes partidos ante su público con algún que otro tropieza de relevancia, como la dura derrota sufrida ante el Zaragoza o los empates ante tres de los cuatro equipos que consiguieron este año plaza en la división de plata: Extremadura, Elche y Mallorca.

Episodios anteriores que valen como reclamo pero que no condicionan la trama de un partido de rivalidad en el que siempre se ha demostrado que la lógica se impone en pocas ocasiones.

Técnicos reservados

Se ha convertido el partido, recurriendo a una metáfora deportiva, a una larga partida de ajedrez. No es difícil, a la vista de los entrenamientos que diseñan ambos entrenadores, acertar los onces que luego alinean cuando llega el fin de semana. Sin embargo, esta vez, tanto Anquela como Baraja, han jugado al despiste. No sería extraño que cada uno tuviera un as en la manga para exhibirlo en el duelo del Tartiere. Sin ir más lejos, el técnico pucelano ha hecho mil pruebas de puertas para fuera a lo largo de esta semana, insinuando distintas fórmulas de meter mano al adversario. Interrogantes en defensa, el centro del campo y la delantera. En cualquier caso, oscurantismo para evitar cualquier ventaja al rival.

Anquela, como curiosidad, modificó el plan de trabajo en vísperas del derbi y realizó dos entrenamientos a puerta cerrada al objeto de guardarse sus cartas, aunque sus alternativas parecen más limitadas por las ausencias conocidas de Carlos Hernández y Aarón Ñíguez. Distinto es el caso de Saúl Berjón cuyo concurso no parece que esté en cuestión una vez recuperado de las molestias físicas que le impidieron viajar a La Coruña.

Todo o nada en noventa minutos. Un partido para tocar el cielo o el infierno. Un camino sin retorno para dos entrenadores en entredicho. Esta noche Oviedo y Sporting se juegan algo más que tres puntos.