Rufo quiebra la resistencia del Llanera en el tramo final

El Llanera no pudo sacar nada positivo de su visita a Pasarón, feudo del líder destacado de la Liga. Los visitantes, que fueron claramente de ... más a menos en el partido, hincaron la rodilla en los minutos finales ante el doblete del revulsivo Rufo (2-0). El Llanera planteó un partido muy serio y dificultó en todo momento la tarea del líder. De entrada, los hombres de Chuchi Collado salieron envalentonados y fueron los protagonistas de las primeras acciones de peligro del duelo. De hecho, a lo largo de todo el primer tiempo, fue el Llanera el único equipo que inquietó el área rival.

En el minuto 23, Tito obligó a Edu a realizar una magnífica parada para evitar el 0-1. Solo diez minutos después, el propio Tito envió alto el esférico tras un muy buen pase de Mateo Arellano. El Pontevedra no estuvo para nada cómodo y, más allá de no crear peligro, tampoco logró hacerse con la posesión del balón. Se llegó al descanso, por tanto, con un encuentro sin dominador en el juego pero con el Llanera mucho más cerca de adelantarse.

Tras la reanudación, el Pontevedra dio un paso adelante, lo que invitó al Llanera a jugar más replegado. Desde entonces, la posesión de balón fue totalmente del elenco granate, que amenazó nada más comenzar con un remate de Chiqui que se marchó por encima del larguero. Turmo respondió al instante con un gran disparo desde larga distancia, pero Edu resolvió con una magnífica estirada.

En este nuevo escenario todas las llegadas de peligro pasaron a estar protagonizadas por el conjunto local. Dalisson y Garay estuvieron cerca de abrir el marcador, quedándose sus disparos a escasos centímetros de la portería. Sin embargo, en el minuto 78 y con el Llanera embotellado en su propia área, Rufo, que había entrado poco antes como baza ofensiva ante el atasco granate, logró adelantar al Pontevedra. El delantero se zafó de la marca de los centrales y cabeceó a placer un centro lateral para colocar el 1-0.

En el tramo final el conjunto dirigido por Chuchi Collado trató de dar un paso adelante en busca del empate, aunque lo que acabó llegando fue el 2-0. En una gran acción al contragolpe, Chiqui cedió el balón a Rufo, que dentro del área pequeña remachó a placer para sentenciar el partido. Tras el tanto no hubo tiempo para más, consumándose así la derrota de un Llanera que compitió muy bien en casa del líder, pero que se marcha de vacío en su lucha por la permanencia.

Con este resultado, el Pontevedra acaricia el ascenso directo, ya que aventaja en 8 puntos al Numancia a falta de 12 por disputarse. El Llanera, por su parte, se queda a 2 puntos de la promoción de descenso y a 3 de la salvación.