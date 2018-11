El sabor añejo de un derbi Vicente González-Villamil, Iñaki Churruca, Eugenio Prieto, Pepe Lavandera, Carlos García Cuervo y José Manuel Prieto cruzan un paso de peatones en la avenida de Rufo García Rendueles, en Gijón. / ARNALDO GARCÍA Eugenio Prieto, Vicente, Prieto, Churruca, García Cuervo y Lavandera apelan a la deportividad de su época de cara a la cita en el Tartiere Los veteranos del Oviedo y del Sporting vaticinan un partido igualado VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Martes, 13 noviembre 2018, 00:39

Cualquiera que los vea reírse alrededor de una mesa con total camaradería podría pensar que son un grupo de amigos de toda la vida recordando viejas batallas. Un poco de eso hay, aunque no de una forma al uso. Los exoviedistas Vicente y Prieto, junto al expresidente Eugenio Prieto, comparten mesa en Gijón con los exrojiblancos García Cuervo, Lavandera y Churruca con EL COMERCIO como testigo. En la conversación surgen decenas de anécdotas, secretos de vestuario y -cómo no- alguna que otra pulla, pero siempre desde la más absoluta deportividad. El runrún de la semana previa al gran derbi asturiano les traslada inevitablemente a su propia época.

Ni siquiera ha llegado el primer plato a la mesa cuando José Prieto empieza a charlar con Iñaki Churruca de su partido ante el máximo rival más inolvidable, en la temporada 68-69: «Andaban diez del Sporting detrás de mí. Ganamos 2-1 y el entrenador me riño porque decía que si hubiera repartido más juego entre mis compañeros habríamos ganado de goleada», recuerda. Al año siguiente, Tati Valdés le hizo un marcaje al hombre y el técnico Pedro Eguiluz retiró a Prieto al descanso, con empate a cero en el marcador. «A Tati le salió bien la táctica de no entrarme para quitarme el balón», bromea. Ambos tenían una gran relación desde que coincidieron en la selección asturiana juvenil, en la que estaban también Lavandera y García Cuervo.

A Churruca se le viene a la cabeza otro derbi al echar la vista atrás en su trayectoria. Fue en la última jornada de la temporada 72-73, en El Molinón, con el Oviedo ya salvado y el Sporting necesitado de una victoria para mantenerse en Primera. «Todo el mundo decía que iba a haber un arreglo, pero de eso nada. Castro sacó un pepinazo de Galán cuando íbamos cero a cero y más tarde marcó Quini. Fue un partido muy, muy difícil». Vicente, que vistió la camiseta azul aquella tarde, corrobora la afirmación del legendario extremo rojiblanco.

Analizadas las citas más especiales de sus trayectorias, llega el turno de repasar sus propias estadísticas. Ninguno de ellos recuerda con exactitud cuántos derbi vivió en primera personas, aunque hay cosas que no se olvidan. «Lavandera y yo no perdimos ninguno», apunta Carlos García Cuervo. El exportero jugó tres partidos ante el Oviedo en su etapa en el primer equipo rojiblanco, con un balance de una victoria y dos empates. Lavandera, por su parte, jugó cuatro y solo cedió dos empates. «Hubo uno en el que había tanta gente en El Molinón que hasta se cayó una grada», asegura García Cuervo.

Churruca se sorprende al saber que jugó once partidos contra el Oviedo, con cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. «Pensaba que habían sido menos», afirma. Por el lado azul, Vicente vivió ocho choques ante el Sporting y logró tres victorias, dos empates y tres derrotas. Prieto, por su parte, disputó cinco y solo logró un triunfo y un empate.

El rey de derbis de la mesa es, sin duda, Eugenio Prieto. El expresidente azul presenció desde el palco hasta 23 enfrentamientos entre el Oviedo y el Sporting en los que solo cedió cuatro derrotas. El secreto, piensa hoy, era motivar a los jugadores: «Yo una hora antes del partido ya estaba concentrado para lo que venía por delante. Sufría mucho más que en cualquier otro. A los futbolistas les decía que si ganábamos teníamos media Liga hecha, y de verdad lo pensaba así. Aún hoy lo mantengo».

La sobremesa transcurre olvidando por un instante el pasado y mirando hacia el futuro inmediato. Eugenio Prieto no disimula sus ganas de que llegue el derbi regional del sábado. «Tengo sensaciones positivas. Creo que vamos a ganar. Tenemos una mejor afición, un mejor entrenador y un equipo que compite sensacionalmente. No tengo ninguna duda», afirma. Su tajante afirmación despierta recelo en el resto de tertulianos, que ven muy igualados a los dos equipos de cara al derbi.

Un resultado impredecible

Lavandera considera favorito al Oviedo, «porque juega en casa». El exrojiblanco reclama en su antiguo equipo una mayor presencia de futbolistas de la cantera, un aspecto en el que coinciden Prieto y Vicente. «Yo no comprendo cómo no juegan más a menudo Cristian Salvador o Pelayo Morilla. Si son buenos, ¿por qué no apostamos de verdad por ellos?», pregunta sus compañeros de tertulia. En su época, la gran mayoría de los veintidós jugadores que asomaban por el túnel de vestuarios en una cita así eran asturianos. «Eso es un problema de identidad. Antes las aficiones se identificaba más con lo que veía», lamenta Vicente.

Los seis invitados coinciden al analizar la complicada situación en la que llegan los dos equipos al derbi tras un inicio de Liga muy irregular. Las figuras de Juan Antonio Anquela y Rubén Baraja están en entredicho desde hace varias semanas. «Seguramente habrían preferido que el derbi llegara en otro momento, pero el calendario es el que es y no se puede cambiar», apunta Vicente. Para García Cuervo, «el fútbol son sentimientos y todo pasa muy rápido. A lo mejor el Sporting gana en Oviedo y se deja de ver todo tan negro».

Preguntados por las causas que explican las dinámicas de los dos equipos, los veteranos lo tienen claro. «Al Sporting le está faltando velocidad y conjunción, crear ocasiones», analiza Iñaki Churruca. Prieto, por su parte, cree que al Oviedo le está lastrando «la falta de regularidad».

El derbi, de una u otra forma, les permite volver a sentir el protagonismo de su época en activo. Todos tienen familiares, amigos o vecinos que les recuerdan estos días la cita que está por venir. «Yo no tengo nostalgia porque el fútbol desgasta mucho», asegura Eugenio Prieto. El expresidente azul recalca la buena relación que unió siempre a ambas entidades y a sus jugadores durante los años en que estuvo al frente del club. «Al Sporting lo consideraba un amigo. Luego, cuando jugábamos, íbamos a tope para ganar siempre, pero nunca hubo problema. Tuvimos una relación fantástica y la seguimos teniendo», afirma. «Había un pique, claro, pero un pique muy sano», añade José Manuel Prieto.

Churruca no puede evitar acordarse de Tati Valdés en una semana así. «Vivía los derbis como nadie, le prestaban más que ganar la Liga. Y si había barro, ¡mejor!». La tertulia finaliza entre abrazos y unas cuantas anécdotas, como la que cuenta Lavandera para ilustrar lo que eran aquellos años: «Yo era muy amigo de Tensi desde niño porque habíamos jugado juntos. En un derbi me pegó una patada y le solté cuatro insultos. Al acabar el partido pregunté por él en el vestuario del Oviedo y los que estaban allí pensaban que íbamos a pegarnos. ¡Habíamos quedado para volver juntos a casa!». El sábado, el gran duelo de Asturias escribirá alguna historia más.