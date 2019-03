Carmona: «Hay que salir a muerte desde el primer minuto»

Un líder silencioso. Discutido siempre, aunque definitivo cuando al Sporting le entra el bajonazo y se apaga, Carlos Carmona Bonet (Palma de Mallorca, 1987) enfilará el domingo su cuarto derbi astur. Una segunda entrega de la rivalidad de este año, a la que acude con 230 partidos y 41 goles a su espalda desde que Emilio de Dios le ofreciera vivir el futuro en rojiblanco. Dos de esos goles los festejó ante las narices del equipo ovetense, al que, ironías del destino, no ha conseguido ganar aún. «Mucha gente me dice que siempre marco contra el Oviedo, pero firmaría ahora mismo no hacerlo y lograr la victoria», asegura. En Córdoba voceó el último de su cuenta. Un clásico. Llegando en estampida, a la chita callando, cuando nadie le espera.

Acostumbrado a no hacer ruido en la sala de prensa, Carmona pasó un momento desagradable en la primera vuelta, antes de viajar al Tartiere. Su entorno y el Sporting cerraron filas en torno a él, acusado por algún medio de agitar el derbi con una frase, retorcida y reinterpretada, que corrió como la pólvora por el vestuario azul. Marcó el gol de la honrilla del Sporting, pero estuvo en el escuálido nivel del resto de sus compañeros. «Estamos en deuda con la afición y con nosotros mismos», considera esta semana. «Soy el primero al que le jode perder este partido. Ahora tenemos muchas ganas de que llegue el domingo. Hay que salir a muerte desde el primer minuto e intentar que los tres puntos se queden en casa», completa uno de los capitanes del Sporting.

«Estamos todos con muchas ganas de saltar al campo y hacerlo lo mejor posible para enganchar a la afición», insiste el '10', primer portavoz de una semana en la que desfilarán otros dos capitanes ante el micrófono. Para José Alberto, Carmona es un elemento innegociable por esa tendencia suya a citarse con el balón cuando este quema. También, por supuesto, por ese afinadísimo instinto goleador. «Es un partido clave, fundamental», incide el protagonista. Se muestra poco excesivo, como siempre, pero sí más rotundo que de costumbre, rechazando repartir favoritismos: «¿Quién llega mejor? Veremos el domingo, pero eso da igual. Estos partidos los gana el que más intensidad tenga y mejor esté. Lo vamos a dar todo y más para conseguir esos tres puntos».

Con mucha confianza

El momento echa un cable al Sporting en la comparación, con una dinámica alcista inesperada. Tres de tres cuando nadie daba un duro por el equipo de José Alberto. «Venimos con mucha confianza, haciendo las cosas bastante bien con tres victorias consecutivas y remontando un partido fuera, que hacía tiempo que no se conseguía», relata Carmona sin entrar en hipótesis clasificatorias. «Solo pensamos en el Oviedo, en nada más que no sea este partido. Ni en la clasificación, ni en otra cosa que no sea conseguir los tres puntos», insiste tajante.

Los dos estacazos del equipo de Anquela en la ida no se le han ido de la memoria. «Fueron dos acciones a balón parado. Igual sí que nos faltó un poco de concentración en esa aspecto. Nos sirve para encarar este partido con mucha concentración», advierte, deslizando que ya tiene en su móvil algún mensaje de antiguos compañeros de vestuario, de sentimiento rojiblanco, pidiéndole un esfuerzo: «Todo el mundo está volcado y eso es un plus para nosotros».

