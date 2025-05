Samu Yerpes: «La motivación está por las nubes»

En la Tercera RFEF con más nivel de los últimos años, en la temporada en la que más difícil fue sacar puntos, un equipo se ... está sabiendo imponer a los impedimentos mejor que los demás: el Lealtad de Villaviciosa. Un inicio irregular, cambio de entrenador, muchas finales en las últimas jornadas –todas ellas saldadas con éxito–, asumir el 'play off' como quinto clasificado, con las limitaciones que implica sobre el papel... Ante todo eso está sabiendo responder el club maliayo.

En la primera ronda del 'play off' de ascenso a Segunda RFEF, su rival era un auténtico hueso, el Caudal Deportivo, segundo clasificado y en un gran estado de forma visto en sus resultados más recientes. Pese al 1-2 en Les Caleyes, sabiendo que en Mieres debían de ganar por dos goles de diferencia para conseguir el pase, los de Luis Arturo no perdieron la fe en ningún momento. Samu Yerpes, con un doblete en los minutos iniciales, abrió el camino para lograr el 1-3 final que les clasificó para la final regional que este fin de semana les medirá en la ida al Sporting Atlético.

El propio protagonista, que anotó los mismos goles este domingo que en toda la fase liguera, asegura, durante su conversación con EL COMERCIO, que «lo importante es siempre que el equipo gane, pero es algo increíble anotar dos tantos tan decisivos en un 'play off' y más de cabeza». «Es un año diferente para mí, sin mucha aportación goleadora, pero en el que me he encontrado mucho más a gusto, descubriendo nuevas facetas del juego que me han hecho mucho mejor futbolista», añade el futbolista.

«Tenemos que aprovechar nuestra buena dinámica para poder marcar nosotros y no encajar. Ahí estará la clave»

Samu Yerpes ha tenido que retrasar este año su posición de extremo a carrilero por las necesidades del equipo. Luis Arturo ha tenido mucho que ver en el desarrollo del jugador. «Cuando él llegó, yo creo que no me conocía, pero depositó su confianza en mí y supo exprimir todas las cualidades que puedo tener, así que estamos muy contentos de su llegada y su renovación», explica sobre su relación con el míster. «Casa completamente con la idiosincrasia que tiene el club, y nosotros seguimos a muerte su estilo», hace hincapié.

Al respecto de esa necesidad imperiosa de ganar en los últimos partidos que han disputado, como el agónico encuentro en Grado ante el Mosconia, el atacante dice que «la fuerza del grupo ha sido muy importante». «Estas situaciones son algo más que solo fútbol, la motivación ahora mismo está por las nubes y eso nos llevó a hacer un partidazo. Siempre que hemos estado en una situación de estrés, el equipo ha funcionado mucho mejor».

Uno de los miles de tópicos del fútbol asegura que el último en llegar a los ' playoffs' suele tener mejor rendimiento, por su dinámica ascendente. Yerpes, al respecto del estado de ánimo, comenta que «en la previa de la vuelta ante el Caudal nos negábamos a que fuese nuestro último día juntos, y esa motivación yo creo que nos llevó a pasar la eliminatoria». «Y de la misma manera queremos afrontar esta eliminatoria, sabiendo que pasar significa estar otras dos semanas juntos. Eso habla de la unión que hay en el grupo, y ahí radica la fortaleza de nuestro equipo para llegar a donde estamos», insiste.

«Un equipazo»

En los dos cruces ligueros entre Sporting Atlético y Lealtad, fueron los rojiblancos quienes se llevaron la victoria, en ambas ocasiones por la mínima, en partidos muy reñidos. Para que a la tercera sea la vencida, saben qué tienen que hacer en esta ocasión: «El Sporting tiene un equipazo, así que hay minimizar nuestros errores porque en Liga los goles llegaron desde centros laterales. Tenemos que aprovechar nuestra buena dinámica para poder marcar nosotros y no encajar. Ahí estará la clave».

Pese a haber llegado al club este año, Samu Yerpes ya es consciente de lo que significa el Lealtad. «No sabía lo que representaba el club aquí en Asturias, pero el nombre ya lo dice todo. Se basa en el apoyo incondicional que tiene el club, su honestidad, su fidelidad… Se está muy a gusto. Además, aquí solo vale ganar, que es una idea que me gusta mucho, pero se entienden también las situaciones de los jugadores», afirma. «La verdad, estoy muy contento con el club y solo tengo buenas palabras para describir al Lealtad», añade el jugador del Lealtad.

Ahora, solo queda esperar a que el balón eche a rodar en Les Caleyes, este domingo, a las 18 horas, para dilucidar los primeros 90 minutos de una eliminatoria de 180 o 210. Lo que sí saben ambos clubes es su posible rival en la fase nacional: el vencedor se medirá al ganador del cruce extremeño que enfrenta a Llerenense y Badajoz.