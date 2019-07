Samuel Baños regresa a Mareo Samuel Baños será el próximo entrenador del Sporting B. / A. GARCÍA Con 39 años, catorce después de concluir su etapa como jugador del Sporting, el exmediocentro vuelve a casa para dirigir al filial IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Jueves, 4 julio 2019, 00:22

Catorce años después Samuel Baños regresará a Mareo. El exmediocentro rojiblanco será el entrenador del Sporting B la próxima temporada, como ha venido informando El COMERCIO a lo largo de estas semanas, con la previsión de que firme por una campaña con el filial, pendiente del último remate y de la oficialidad, después de que todas las partes implicadas dejaran la negociación medio encauzada ayer.

Avalado por su magnífica trayectoria a los mandos del Lealtad, el entrenador maliayo era la opción preferida de los técnicos del club rojiblanco desde que se adoptó la decisión de que Manolo Sánchez Murias dejase el banquillo del filial -realizando una fase final de temporada muy meritoria- para centrarse exclusivamente en su desempeño como director de Mareo.

No obstante, desde Mareo asumieron ese relevo con paciencia, cautela y un profundo respeto para no interferir en el desenlace del campeonato liguero en Tercera, y posterior 'play off' de ascenso a Segunda B, en el que estaba inmerso el joven preparador, de 39 años.

El acuerdo vincula al exmediocentro con el filial rojiblanco por una temporada En Mareo valoran su capacidad para potenciar el talento de los más jóvenes

Bajado el telón de la temporada, en la que rozó por partida doble un salto de categoría del que solo le separó un gol en ambas ocasiones, Samuel y el Sporting vuelven a cruzar sus caminos. Formado como jugador en Mareo, cierra su retorno a la entidad gijonesa catorce años después de poner fin a una etapa de seis temporadas en la primera plantilla sportinguista, siendo recordado como un futbolista de mucho carácter, personalidad y muy profesional, características que ahora ha trasladado en su iniciático salto a los banquillos.

Tras colgar las botas en L'Entregu, Samuel fue segundo entrenador de Roberto Aguirre durante una temporada en el banquillo local de Les Caleyes y el pasado verano tomó las riendas del equipo para comandar un remozado proyecto 'negrillo', marcado por la metamorfosis de su plantilla. Con 90 puntos que establecieron un récord en la historia del Lealtad, se proclamó campeón tras concluir el campeonato liguero invicto y llevó a las vitrinas del club de Villaviciosa su primera Copa Federación. Un año más que positivo en su debut como primer técnico, a pesar del infortunio del 'play off', que le ha catapultado directamente a Mareo, donde manejan informes muy favorables sobre su perfil, liderazgo y potencial.

En su salto a los banquillos, Samuel cinceló -en el Lealtad- un conjunto rocoso, el menos goleado de la Tercera Asturiana, e hizo crecer a varios jóvenes sin experiencia en la lucha por un ascenso con una gestión de vestuario apoyada en la cercanía al jugador. Precisamente, su capacidad para potenciar el talento de los 'noveles', demostrado en el Lealtad, es uno de sus principales avales a la hora de aterrizar en el Sporting B.

Solo pendiente de la confirmación oficial tras cerrar el último trámite, su salida ya fue confirmada en la tarde de este miércoles por el equipo 'negrillo'. Samuel se estrenará en Segunda B, con la doble tarea de consolidar al Sporting B y, sobre todo, desarrollar el talento que asoma en Mareo, con hasta ocho promocionados en dos temporadas y siete canteranos alistados para iniciar la pretemporada con los mayores este mismo verano.

César García finaliza cesión

El Marino de Luanco, por otra parte, comunicó la finalización de la cesión del sportinguista César García (Avilés, 1999). A sus 19 años, el extremo, con contrato en vigor, vuelve a Mareo tras un curso importante en su crecimiento, positivo en lo individual -35 partidos y 5 goles- y en lo colectivo, culminado con el ascenso a Segunda B tras superar hasta tres eliminatorias en el 'play off'.