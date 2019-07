«Esto es mucho más sano que la política» El nuevo presidente del Caudal, Luis María García, en una de las gradas del Hermanos Antuña. / J. M. PARDO «Un equipo como el Caudal tiene que tirar de la gente del pueblo, los de casa siempre van a sudar más la camiseta» Luis María García Presidente del Caudal ÁLVARO FERNÁNDEZ MIERES. Martes, 30 julio 2019, 00:22

Luis María García (1948, Mieres) acaba de cumplir su primer mes al frente del Caudal Deportivo. Un cargo, el de presidente de un club de fútbol, que muy poco o nada tiene que ver con el que ocupó en la alcaldía de Mieres durante dos legislaturas; entre los años 2003 y 2011.

-¿Qué tal sus primeros días en el cargo?

-Muy intensos. Supongo que no va a ser toda la temporada así, pero teníamos que ponernos rápidamente al día en muchas cuestiones a pesar de que la directiva saliente nos está asesorando en todo lo que necesitamos. Se requiere una dedicación prácticamente exclusiva en estos primeros días.

-¿Cómo se decidió a dar el paso a la presidencia del club?

-El último año Roberto Ardura tuvo que presidir una gestora porque no encontraba a nadie que quisiese acceder al cargo de presidente. Después de ese periodo tampoco había muchos candidatos, por lo que había que dar el paso. Lo que nos mueve es el sentimiento que tenemos hacia el club y la conciencia de que este pueblo no puede seguir perdiendo símbolos y el Caudal es el símbolo deportivo por excelencia de Mieres. La posibilidad de que quedase descabezado es lo que nos hace dar este paso.

-Un cargo muy diferente al que ocupó en la alcaldía de Mieres.

-Creo que menos intenso, bastante menos intenso pese a que estos primeros días son casi de dedicación plena. Esto es otra cosa, el tiempo lo dirá pero ahora mismo creo que esto es mucho más sano que la política.

-Llega a la presidencia de la mano de un hombre de fútbol como es Miguel Rico.

-Independientemente de ser un aficionado del Caudal de siempre, tal vez no hubiese asumido esta responsabilidad sí no estuviese a mi lado Miguel Rico. También contaba con gran parte de la directiva anterior, con personas en la parcela administrativa que conocen bien el funcionamiento del club. Pero lo que no me consideraba era capacitado para negociar fichajes. Ahí debo decir que tengo al lado a Miguel Rico, una persona que ya sabe lo que es dirigir otro club y además con experiencia en la federación. Eso fue lo que me decidió.

-Algo que tenía claro desde el principio era la contratación de un secretario técnico. Una figura que no existía en el club.

-Tenía claro que debíamos tener esa figura. Una persona que esté pendiente del fútbol asturiano, que esté al día de todo lo que ocurre y además que tenga un control directo de la cantera, del vivero del que se tiene que nutrir el Caudal. Ahora tenemos a Chuchi Collado con una dedicación plena, además de la experiencia de Miguel Rico. Ellos están con el tema fichajes y yo, aunque estoy enterado de todo, estoy más centrado en la gestión del club.

-¿Cuáles son las principales iniciativas que quieren poner en marcha en esta nueva etapa?

-Cuando llegas a un sitio llegas con muchas ideas, pero hay cosas, como la cantera, que debido a la premura de tiempo, no hemos podido abordar como queríamos. Queremos poner en marcha un control de los diferentes equipos, darle un contenido más allá del futbolístico al campus, modificaciones en la campaña de abonados y buscar una uniformidad estética en la publicidad para mejorar la imagen del estadio, además de mejorar los accesos para personas con minusvalía. Estamos pendientes de que se cambie el sintético del Mundial 82 y el Hermanos Antuña también necesita un cambio de urgencia.

-Lógicamente lo deportivo también es muy importante.

-El objetivo no se puede negar que es el ascenso. Tenemos que aspirar a lo máximo, y eso para el Caudal ahora mismo es estar en Segunda B. Estamos en julio y el equipo está prácticamente cerrado, aunque no nos cerramos porque siempre puede aparecer algo interesante. Los aficionados nos comentan por la calle que están contentos con los fichajes y con el equipo que estamos haciendo.

-Esta temporada se apuesta claramente por jugadores locales.

-Un equipo como el Caudal Deportivo tiene que tirar de la gente del pueblo. Los de 'casa' siempre van a sudar más la camiseta y la afición además se siente más identificada con ellos. Eso es importantísimo. Buscamos la comunión entre el equipo y la afición.

-Otra de sus intenciones es involucrar a la villa.

-Queremos implicar más a la sociedad mierense en la dinámica del Caudal. Para ello intentaremos recabar el apoyo del comercio y la industria mierense y a su vez tener el apoyo y una comunicación fluida con todos los grupos de seguidores del club, además de ayudar en todo lo posible a fomentar la creación de otros nuevos.