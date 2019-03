Derbi asturiano Cazorla y Javi Fuego, rivalidad desde el mismo equipo Santi Cazorla y Javi Fuego, durante un duelo disputado en Bueño, cuando pertenecían a las categorías inferiores del Oviedo y el Sporting. / E. C. Los dos futbolistas asturianos vaticinan un duelo igualado en el que será importante mantener la calma y jugar con cabeza R. J. GARCÍA Viernes, 22 marzo 2019, 03:43

La rivalidad regional se vive con intensidad desde guaje. Así lo recuerda Santi Cazorla que con la camiseta del conjunto azul disputó varios partidos ante el Sporting jugando jugaba en las categorías inferiores del Real Oviedo. El internacional asturiano comparte ahora vestuario en el Villarreal con Javi Fuego al que se enfrentó en alguno de estos partidos.

En conversación con EL COMERCIO, Cazorla relata sus primeras experiencias en aquellos duelos a una edad temprana. «Aunque éramos pequeños ya se notaba que era algo especial y que un Oviedo-Sporting era un partido diferente para nosotros», describe. Desde niño uno entiende lo que significa la rivalidad, «que yo siempre entendí como algo sano y con la piquilla de ganar al eterno rival». Aquellos partidos forjaron también amistades con los futbolistas del Sporting, «con los que coincidía en la selección»

El exinternacional español no oculta que le gustaría vivir un partido como el del próximo domingo: «Para cualquier asturiano es un partido especial, no tuve la suerte pero me hubiera gustado porque es un partido diferente en el que hay un gran ambiente y eso se nota».

Ahora, lo que le toca es verlo por la televisión y disfrutar como espectador: «Espero verlo como ya vi el de la primera vuelta. Veo todos los partidos que puedo del Real Oviedo y también los del Sporting así como partidos de Segunda, porque es una competición bonita».

Javi Fuego todavía no sabe si lo seguirá en casa o llamará a sus amigos para seguirlo en directo. «Igual lo veo con Santi y Javi Venta, para que haya un poco de piquilla», comenta entre risas el poleso, que espera la victoria del Sporting «para confirmar la buena racha» y con la confianza de que el impulso permita a los rojiblancos «alcanzar los puestos de 'play off'».

Cazorla, por su parte, pronostica «un partido con mucha intensidad, como todos los derbis en los que se nota pasión y la rivalidad desde el primer minuto». Asimismo, vaticina que el duelo definirá «por detalles y el que más acertado esté se lo llevará». En este sentido, recuerda el enfrentamiento de la primera vuelta «en la que el Oviedo empezó fuerte y puso el partido de cara, pero luego el Sporting reaccionó y se metió en el partido. Al final, el resultado fue ajustado».

¿Dónde estará la clave?

Opina Javi Fuego que el duelo se presenta igualado, «porque los dos equipos están en una dinámica positiva». Sin embargo, el poleso del Villarreal cree que hay un factor que no puede pasar inadvertido: El Molinón. «Va a ser un elemento importante porque la afición va a estar de 'diez', como siempre que el equipo lo necesita», apostilla.

La clave, a juicio de Cazorla, estará en «saber controlar las emociones y mantener la calma, porque lo contrario te puede pasar factura. Es un partido que hay que saber leer desde el principio». Lo que no esconde son sus colores y aunque espera que «se vea un buen espectáculo y que gane el mejor», no oculta que su ilusión es que el mejor sea el Real Oviedo «porque ha sido mi club y siempre le deseo lo mejor».

En la distancia, Cazorla mantiene amistad con Saúl Berjón. «Es el mejor jugador del equipo, tiene experiencia en Primera y es un referente para cualquier equipo y en el caso del Oviedo es un jugador determinante». Ahora los destinos de Santi Cazorla y Javi Fuego están unidos para tratar de salvar la categoría con el Villarreal. El de Llanera reconoce que ahora está «sufriendo con los resultados porque las cosas en lo deportivo no van como esperábamos», pero por encima de todo asegura que «estoy muy contento y disfrutando de jugar después de haber pasado dos años muy malos con la lesión».