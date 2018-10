«Estamos muy satisfechos, pero todavía queda mucho» Lucho Valera y Héctor Suárez, en acción. / PATRICIA BREGÓN El técnico del Stadium, Lucho Valera, no oculta que «ganar al Navarro nos da moral», pero recuerda que «todavía estamos en la jornada 7» SANTY MENOR AVILÉS. Lunes, 8 octubre 2018, 01:05

Lucho Valera no se sale del discurso ni levanta los pies de la tierra. Las victorias no cambian su mentalidad, la de ir partido a partido pensando sólamente en alcanzar los 45 puntos que den la salvación al recién ascendido Stadium. Sin embargo, 19 puntos de 21 son muchos y ganar a un rival en el estado de forma del Navarro no es nada fácil. «Sólo puedo agradecer el esfuerzo de los jugadores, que no dejan de correr los noventa minutos y cometen muy pocos errores», admite.

Sobre el triunfo asegura que «estamos muy satisfechos, es sin duda alguna una victoria que nos da moral, pero ya he hablado con los jugadores y les he dicho que el resultado no nos tiene que influir para lo que viene. Queda mucho, estamos en la jornada siete y tenemos que seguir trabajando de la misma manera».

Uno de los protagonistas del encuentro para los blanquiazules fue Ureta, que apenas necesitó nueve minutos para marcar en su debut con el Stadium. «La verdad es que salió todo redondo. El equipo trabajó mucho y estoy muy contento por el gol, aunque llegó con el Navarro ya volcado. Orselli hizo una carrera más, me la dejó y pude definir». Además, el jugador avilesino reconoció que «es un pasada jugar con un ambiente como el que hemos vivido hoy en el estadio. Ha sido un partido muy especial».

«Lo hicimos todo para ganar»

La otra cara de la moneda la representó el Navarro, que no pudo sacar nada positivo de su visita al Muro de Zaro. «No puedo pedir más a mis jugadores. Se lo dejaron todo en el campo, fuimos a por la victoria hasta el último minuto pero el Stadium es un equipo muy trabajador, muy aguerrido y no dejaron huecos», explicaba a la conclusión el encuentro el técnico Héctor Suárez.

El preparador se sinceró diciendo que «cuando los rivales se nos cierran tenemos alguna dificultad, pero aun así creo que generamos lo suficiente. Ellos fueron muy efectivos», lamenta. Aun así, tanto él como el central Borja Sevares, que una vez más demostró que es un jugador de otra categoría, tienen claro que «esto no ha hecho más que empezar y todavía queda mucho. Hay que pensar ya en el siguiente partido».