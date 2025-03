«Si yo no hubiese seguido, Luis Enrique no sería ahora el seleccionador» Robert Moreno dice que se quedó en «estado de shock» cuando supo que el asturiano no quería trabajar más con él y que aún no sabe los motivos

IGNACIO TYLKO BARCELONA. Viernes, 29 de noviembre 2019, 01:46 | Actualizado 04:31h. Comenta Compartir

Con celeridad, solo un día después de que Luis Enrique le acusara de ser «desleal» y de tener una «ambición desmedida», Robert Moreno compareció ayer en un hotel barcelonés para defenderse de esas acusaciones y asegurar que siempre ha sido fiel al que fuera su jefe durante nueve años. Garantizó que si él no hubiese aceptado seguir en 'La Roja', con la que tenía contrato en vigor hasta el final de la Eurocopa, el asturiano no sería ahora de nuevo el seleccionador español. El catalán no aceptó preguntas, según dijo, «para no hacer reproches» y no faltar a lo expresado en su comunicado tras firmar el finiquito con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que incluye una cláusula de confidencialidad.

«Es una situación muy desagradable, pero he sufrido un ataque personal injusto y debo aportar la información necesaria porque en este puzle faltan mis piezas», comenzó su intervención el preparador de Hospitalet.

Aseguró Robert que, tras el Mundial de Rusia, Luis Enrique le reclutó como su segundo en 'La Roja' tras la destitución de Fernando Hierro. Después de la renuncia irrevocable del técnico el pasado junio por la grave enfermedad de su hija, contó el entrenador catalán que el presidente Luis Rubiales le reunió junto a su staff para decirle que iba a ser el seleccionador, que era su proyecto.

«No le dije que sí hasta tuve el OK de Luis Enrique, al que también entonces pedí permiso», argumentó Robert, al que le tocó «dar un paso al frente» en un momento en el que se desconocía el futuro del asturiano. «Si yo no hubiese seguido, él no estaría ahora en la Selección», espetó Moreno en el principal mensaje de su corta comparecencia.

Dicho lo cual, asegura que antes de reunirse el 12 de septiembre, fecha en la que se produjo el divorcio entre ambos, tuvieron un encuentro en el que Luis Enrique le dijo a su discípulo que estaba «contento y orgulloso» de él. Moreno le pidió después una reunión al gijonés para expresarle todo su «cariño y apoyo en un momento difícil». «Me pareció correcto comunicarle en persona que daría un paso al lado si decidía volver. 'Me parece perfecto, pero ya no cuento contigo', me contestó», explicó el catalán sobre esa cita clave.

Según la versión de Robert Moreno, no hubo más relación hasta que, tras la rueda de prensa posterior al partido ante Malta del pasado 15 de noviembre en Cádiz, intuyó, gracias a las preguntas de los periodistas, que su tiempo en la Selección se terminaba. «Fueron días muy duros tras cumplir con lo encomendado, la clasificación».

Sin embargo, considera que volvió a demostrar que es fiel al enviar un mensaje a la RFEF en el que instó a Rubiales a acordar una salida «para no ser un impedimento» en la vuelta de 'Lucho'. «A día de hoy no sé por qué Luis no quiere que esté con él. No vi su comparecencia del miércoles pero por lo que he leído y me han dicho, no me quedó claro», concluyó Moreno tras desear a su exjefe «el éxito que España se merece en la Eurocopa».