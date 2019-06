PRIMERA B. Seila no seguirá en el Real Oviedo tras más de una década en el club La lateral no tiene oferta de renovación por parte de la entidad, que «espera» verla ligada al club en el futuro MARÍA SUÁREZ Lunes, 17 junio 2019, 22:23

La jugadora del Real Oviedo, Seila González 'Mogo', no formará parte de la plantilla que debute en Primera B la próxima temporada. La lateral no entra en los planes del club, que ha decidido no renovar a la futbolista después de que finalizara el contrato entre las partes el pasado 31 de mayo.

La defensa no tuvo suerte con las lesiones en los últimos tiempos, y una grave lesión de rodilla que le obligó a pasar por quirófano, condicionó su participación en la presente temporada.

'Mogo' dice adiós después de esta campaña al club en el que desempeñó su carrera tras doce años defendiendo la camiseta del conjunto ovetense. El propio club destaca en el anuncio de la no renovación de la asturiana el «trabajo y entrega» de la misma, y pone en alza su figura como ejemplo para las futuras generaciones. En el mismo comunicado, la entidad oviedista manifiesta su deseo de que Seila «siga ligada» a la estructura del club.

La baja de la lateral se una a la de otra defensa, Marta Reyes, la atacante Carol González y la portera Nuria Rodríguez. Con 'Mogo' son cuatro ya las jugadoras del club cuya no renovación se hace oficial. La quinta jugadora que seguro no repetirá en los onces de Pedro Arboleya es María Méndez, pero en el caso de la internacional su baja se debe a su fichaje por el Dépor, equipo de Liga Iberdrola.