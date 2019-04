Más de seis mil participantes se darán cita en la Oviedo Cup Responsables de la organización, patrocinadores y representantes municipales, en la presentación / P. L. El torneo que arranca mañana y se extenderá hasta el próximo domingo albergará novecientos partidos MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Martes, 16 abril 2019, 00:11

La 'Oviedo Cup' llega a su XIV edición convertida en un referente nacional e internacional en lo que a fútbol base se refiere. El torneo, que se celebra en Oviedo del 17 al 21 de abril, contará con más de 6.000 participantes y catorce sedes en las que se disputarán los 900 partidos previstos en esos cinco días de competición.

La cita, en la que compiten jóvenes futbolistas de entre 6 y 19 años, cuenta con dos fases diferenciadas: una previa, en la que hay inscritos 340 equipos, y una de grupos en la que participarán 302 clubes.

De entre todos ellos cabe destacar la presencia de varios equipos de fuera de nuestras fronteras: el Aviron Bayonnais FC (Francia), el Escola Varsovia (Polonia), el Porto FC (Portugal), el Maccabi Hakoah FC (Australia), la Spanish SS Dubai (Emiratos Árabes) y el Shonan Bellmare (Japón).

En lo que a clubes españoles se refiere la representación será amplia e importante, al nivel de un torneo en continuo crecimiento. Gran parte de las canteras más importantes del país se dan cita en Oviedo, muchas de ellas para refrendar los títulos de la pasada edición. Es el caso de Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, Real Zaragoza y Málaga, quienes se proclamaron campeones en Juvenil Sub 19, Cadete Sub 16, Cadete Sub 15, e Infantil Sub 14 respectivamente. También vuelven a la Oviedo Cup el Celta de Vigo, la Real Sociedad u Osasuna, ganadores de las categorías Alevín Sub 12, Alevín Sub 11 y Benjamín Sub 10. No repite el Betis, vigente campeón de Infantil Sub 13, pero sí lo hacen canteras del potencial de la del RCD Espanyol, el Rayo Vallecano o el Athletic.

El torneo constituye un verdadero impulso, no sólo para el deporte de la región, que ve a sus equipos locales jugar contra grandes canteras, sino también para el turismo y el consumo. La cita deportiva de fútbol base atraerá al Principado a más 25.000 asistentes, por lo que es un activo fundamental en la Semana Santa asturiana de cara a los sectores del turismo, el comercio y la restauración.

La dimensión que ha adquirido la prueba en los últimos años ha hecho que cuente en esta edición con el respaldo de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (OTEA) y la Asociación de Comerciantes de Oviedo, conscientes ambas del impacto que genera el evento en la ciudad. Campos como La Pixarra y el Hermanos Llana en Oviedo, El Bayu en Pola de Siero o Santa Bárbara en Lugones verán jugar a equipos en los que un día compitieron ahora campeones del mundo como Antoine Griezmann (Real Sociedad) o Lucas Hernández (Atlético de Madrid) en cadetes, hace ya 12 años.