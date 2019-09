Sekou convierte al Almería en nuevo líder El Racing, que el domingo visita Gijón, estrena su casillero de victorias goleando al Mirandés A. M. P. GIJÓN. Miércoles, 18 septiembre 2019, 00:12

La sexta jornada del campeonato en Segunda se abrió ayer con la disputa de cuatro partidos. La sorpresa de la tarde estuvo en la goleada del Alcorcón al Cádiz (3-0), que vio frenada su imbatibilidad en corto y que terminó el encuentro con dos futbolistas expulsados: Bodiger y Lozano. El Almería, por su parte, volvió a ganar y ya es nuevo líder de Segunda. El Málaga, en cambio, sigue sin arrancar y empató (1-1) ante el Rayo Vallecano. El resultado más abultado estuvo en el que será el próximo rival del Sporting tras el encuentro del jueves en Las Palmas: el Racing, que le endosó un contundente 4-0 al Mirandés en un aviso antes de viajar a Gijón.

No tuvo historia el encuentro en Santo Domingo entre el Alcorcón y el Cádiz. Tras una primera parte sin goles, los madrileños se encontraron con un penalti y una expulsión para golpear al Cádiz, que llegaba a Madrid como invito, líder, y que se fue goleado y con dos jugadores menos de cara al encuentro ante el Deportivo. Sin suerte sigue el Málaga, en mitad de una crisis institucional y deportiva que parece no tener fin y que se conformó con un empate ante el Rayo, que no sería mal resultado, pero que dejó peor sabor por haberse dejado empatar tras el gol de Embarba en la segunda parte. El Rayo suma un punto que le permite ser sexto.

Sí sonríen por Almería. Con la victoria ante el Girona (3-1), los andaluces son primeros. El encuentro confirmó la irrupción de Sekou, que tras su dos 'zarpazos' eleva su cifra anotadora a cinco tantos. El Girona, que recortó distancias con un gol de Marc Gual, terminó con diez por la expulsión de Juanpe. Los catalanes tampoco terminan de salir de la zona media y se quedan con siete puntos.

Veinte minutos

Por último, el Racing, que encaraba el inicio del partido sin victorias en su casillero, se estrenó a lo grande en su primer triunfo desde su regreso a Segunda, goleando al Mirandés (4-0) en un encuentro resuelto a los veinte minutos con dos tantos por la vía rápida.