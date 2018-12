«Hemos sentido el cariño de toda España en el campo» La seleccionadora española sub 17 Toña Is. / EFE Las asturianas Toña Is, María Méndez y Paula Suárez regresan con el Mundial sub 17 | El equipo español logró en Uruguay su primer título mundialista femenino, con el que cierra el ciclo de una prometedora generación DANI BUSTO GIJÓN. Lunes, 3 diciembre 2018, 03:02

Apadrinada como un himno propio, la canción 'Wavin' Flag' de David Bisbal sonó, resonó y volvió a sonar con mucha fuerza en las habitaciones y pasillos del hotel de Montevideo (Uruguay). Sobre todo, tras regresar por la noche con la copa del mundo en sus brazos. Los decibelios, por las nubes. Y por un buen motivo. La Selección Española Femenina sub 17 logró la madrugada del domingo -hora española- el primer título mundialista de su historia. El primero, también, en categoría femenina para España. Las jóvenes protagonistas, entre las que se encuentran las jugadoras asturianas María Méndez y Paula Suárez, ya son historia, y al mismo tiempo presente y futuro del balompié nacional.

El conjunto dirigido por la también asturiana Toña Is, que venció en la final por 2-1 a México, con un doblete de Claudia Pina, logró subir al último peldaño del escalafón mundialista en la categoría sub 17 y colgarse el oro, tras los bronces obtenidos en Jordania (2016) y Trinidad y Tobago (2010); y la plata, en Costa Rica (2014).

Más información Homenaje en Las Rozas a las campeonas

«Se llevaba tiempo buscando este premio. Por fin lo hemos conseguido. Era lo que nos faltaba. Hemos hecho historia. El fútbol femenino está de celebración. Ojalá podamos seguir cumpliendo nuevos retos». Alegre y agotada por la intensidad de todo los vivido en los últimos días, con el trofeo en sus manos, Toña Is resumía de esta manera un éxito labrado a base de esfuerzo: «Detrás hay el trabajo de muchas personas, que hemos trabajado muy duro para conseguirlo».

A pesar de encontrarse al otro lado del 'charco', durante el partido disputado ante México, el equipo español se sintió apoyado y respaldado por su gente. Unos ánimos que sirvieron para sacudirse los nervios ante tan importante cita. «Hemos sentido el cariño de toda España en el campo y eso nos ha ayudado a ser mejores», aseguró Toña Is, convencida de «la implicación de todas las niñas, que han estado, desde la primera a la última, sobresalientes».

Para la seleccionadora, este trofeo no supone solamente una satisfacción deportiva, sino también personal. «Me acuerdo de mucha gente, de mi familia, de mis padres, quienes, desgraciadamente, no me pueden ver, y que estarían súper orgullosos de ver a su hija con una copa del mundo», comentó, visiblemente emocionada.

Desde que tomase las riendas del equipo sub 17, en 2015, la entrenadora asturiana ha superado una barrera tras otra. Se convirtió en la primera mujer seleccionadora de fútbol en España y, además del bronce en el Mundial de 2016, en su palmarés ya ha registrado previamente un oro en el Europeo de Lituania (2018), y dos platas en las ediciones de Bielorrusia (2016) y República Checa (2017).

Constante a la hora de dar indicaciones a sus jugadoras sobre el terreno de juego, a la seleccionadora española no le «salían las palabras» cuando el Rey, Felipe VI, quiso transmitirle sus felicitaciones por la victoria: «No sé ni lo que he hablado con él, porque la emoción ha sido inmensa, se lo agradezco muchísimo, porque es muy importante para nosotras».

Esta copa también tuvo acento asturiano sobre el terreno de juego. En el equipo se encuentran la guardameta Paula Suárez, del Sporting, y la defensa María Méndez, del Real Oviedo. Pocos minutos antes de subirse ayer al avión, para regresar a Madrid, la zaguera comentó que se culmina «un mes lleno de buenos momentos», y explicó que, a pesar de que «se acaba el ciclo sub 17 para muchas de las jugadoras», confía en que si continúan con su progresión, pronto puedan «coincidir en categorías superiores» de la Selección. Una hornada de jóvenes talentos que puede sumar nuevos éxitos en el futuro. Al fin y al cabo, ya lo dice su 'himno', el más escuchado en Montevideo: «Unidos seremos grandes, seremos fuertes (...), todos juntos vamos a ganar».