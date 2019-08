«El Molinón transmite pasión, estoy encantado de debutar como seleccionador en un estadio tan bonito» Róbert Moreno. / REUTERS. Róbert Moreno asegura que «Gijón es especial» para él y afirma que los asturianos Meré y Cazorla están en la prelista para el partido IVÁN ÁLVAREZ Lunes, 26 agosto 2019, 19:07

El próximo 8 de septiembre, casi 22 años después de su último enfrentamiento en Gijón, la Selección Española se enfrentará a su homóloga de las Islas Feroe con el propósito de dar un paso más hacia su clasificación para la próxima Eurocopa y rendir homenaje a Quini.

Frente a la cubierta del estadio que lleva su nombra, ante la el que realizó su icónico remate inmortalizado por el fotógrafo Puche, se ha activado esta tarde la cuenta atrás para el duelo internacional, que supondrá además el estreno oficial de Róbert Moreno a las riendas del equipo nacional.

«Es un estadio maravilloso, que se siente que tiene una historia detrás. Cuando lo ves, te transmite pasión», ha asegurado el seleccionador nacional. Flanqueado por el excentral sportinguista Pablo Amo y el presidente de la Terrritorial, Maximino Martínez, Moreno se se ha mostrado «encantado» de estrenar oficialmente su cargo en El Molinón, donde confía en repetir el buen resultado cosechado ante el conjunto nórdico en 1997. «Esperamos poder devolverle a la afición de la selección un buen partido», ha expresado el técnico catalán, esperanzado en que «el homenaje a Quini adquiera el nivel que se merece».

«Me tuve que cruzar con él varias veces y veías el cariño que le tenía todo el mundo. Eso hay pocas personas que lo pueden conseguir y más en el mundo del fútbol», ha confesado el nuevo seleccionador, que lamentó que no pudiese estar Luis Enrique en el tributo al legendario ariete.

«Solo nos contaba maravillas de Quini como futbolista y como persona. Siempre que nos encontrábamos el cariño que le expresaba era emocionante», ha precisado antes de asegurar su deseo de que el técnico gijonés «se sienta orgulloso de la selección en su casa».

«Sin ser asturiano, Gijón es especial. Siempre que he venido me he sentido respaldado», ha expresado el preparador catalán en alusión a los numerosos vínculos profesionales con el Principado. Con el núcleo asturiano de la Federación Española en el acto, Róbert Moreno, que ha elogiado el trabajo de los dos grandes clubes asturianos y la filosofía de cantera impulsada por el Sporting a través de Mareo, ha confesado que en la prelista para el partido están los asturianos Santi Cazorla y Meré y ha mostrado su deseo de mantener el balance inmaculado del combinado nacional a orillas del Piles, con siete triunfos y tres empates en sus diez visitas.