La selección española sub16 convoca a la central avilesina Tayré Tayré, con el brazalete de capitana del Femiastur. / LVA La jugadora del Femiastur se desplazará a Las Rozas el próximo lunes para participar en una concentración SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:40

El fútbol femenino avilesino sigue al alza. Con María Cheza en lo alto de la pirámide y otras jugadoras como Marina Monteserín o Noelia siguiendo sus pasos, la selección española sub16 que dirige la asturiana Toña Is se ha fijado en una nueva canterana local, la central Tayré Fernández, que a sus 15 años se desplazará a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el próximo lunes para participar en una concentración de dos días de entrenamientos.

«La verdad es que estoy muy feliz. No me lo esperaba para nada», explicaba ayer la protagonista recién finalizado su entrenamiento con el Femiastur, club en el que milita, a las órdenes de Larfe. Tayré forma parte de una de las mejores generaciones de jugadoras del club en los últimos años, aunque por edad hasta la fecha sólo ha jugado a nivel regional en competición de clubes.

Con la selección asturiana sí que ha tenido participación nacional, al haber disputado algún Campeonato de España como el celebrado en Málaga. Tayré, que esta temporada se ha mantenido fiel al proyecto del Femiastur a pesar del descenso de categoría y de estar en la agenda de los clubes más potentes de la región, espera «hacer bien las cosas en estos entrenamientos para que la seleccionadora siga confiando en mí de cara al futuro».

Una gran progresión

Por el momento, a pesar de que la campaña no será fácil para el conjunto avilesino, que con una plantilla cuya media de edad ronda los quince años tendrá difícil finalizar el curso en posiciones altas, el buen hacer del Femiastur con su cantera no está pasando desapercibido en la Federación Española. Es el caso de Tayré, que no ha tenido falta de competir en Segunda División para ser convocada por Toña Is, que, debido a su condición de asturiana, sigue atentamente y como es lógico una Liga Regional asturiana que cada vez tiene más nivel.

La convocatoria de Tayré es una gran noticia también para el Femiastur, después de un verano en el que varias de sus jugadoras apostaron por otros proyectos. No sólo por Real Oviedo y Sporting, algo que se puede considerar lógico, sino que sirvieron también para dar vida a otros clubes como Navarro o Versalles, rivales de las de Larfe esta campaña en la Liga Regional, o incluso reforzaron a rivales como el Condal.

En ese sentido, el conjunto avilesino, como le ocurrió la pasada temporada en el caso de Marina Monteserín, ahora en el Real Oviedo, se volverá a codear merced a esta convoctoria con jugadoras de equipos como Barcelona, Espanyol, Racing de Santander, Villarreal, Málaga, Osasuna, Athletic o Levante, entre otros. Tayré no es la única asturiana convocada, sino que le acompañará en el desplazamiento la jugadora del Sporting, Lucía. Antes de poner rumbo a tierras madrileñas, la avilesina se debe enfrentar este fin de semana junto a sus compañeras al GigiaFem.