España 6-0 Croacia Luis Enrique: «No tiene sentido comparar esta selección con otra» Luis Enrique, durante el partido. / AFP El seleccionador español dejó claro que lo que mas le gustó fue «la actitud de los jugadores en los partidos y en los entrenamientos» COLPISA Martes, 11 septiembre 2018, 23:23

Luis Enrique, seleccionador español, quiso quitar importancia a las palabras del entrenador croata, Zlatko Dalic, que tras la victoria de España ante Croacia por 6-0, aseguró que esta selección española «ocupa mejor los espacios que las anteriores». «No tiene sentido comparar mi selección con cualquier otra. Nosotros tenemos una idea y hoy ha salido todo de manera maravillosa» afirmó.

Para el asturiano, la clave estuvo en superar la presión inicial de los croatas. «Es dificil superar a un equipo que presiona como Croacia y nos han podido marcar algún gol al principio. Pero creo que luego nos hemos impuesto y hemos sido superiores» aseguró.

El entrenador destacó el partido de Marco Asensio, pero dejó claro que lo que más le ha gustó del equipo fue la actitud. «La alegría para un entrenador es ver la actitud de los jugadores en entrenamientos y partidos. Asensio ha hecho dos golazos, muy propios de su estilo, pero también hay que destacar jugadores como Ceballos, que le ha hecho un tremendo marcaje a Modric, y Gayá que han hecho un gran partido. Es dificil criticar algo del equipo hoy» afirmó.

El once de España contó con hasta seis jugadores del Real Madrid. Para Luis Enrique, no es importante del equipo que procedan los jugadores. «No sabía que había seis del Real Madrid en el once y tampoco me interesa. Yo convoco 23 jugadores y para mi son todos iguales. Estoy contento de tener jugadores de ese nivel» dijo.

Cuestionado sobre los cánticos de la grada del Martínez Valero, que coreó su nombre al final del partido, el asturiano se lo tomó con humor. «Cuando han dicho mi nombre he sentido vergüenza ajena (rie). Me había pasado en el Camp Nou y me siento afortunado. Lo agradezco pero creo que es mejor cantar a los jugadores» aclaró.

Asensio: «La concentración ha sido buena en todos los sentidos»

Marco Asensio, que anotó un gol y dio tres asistencias en la victoria de la selección española por 6-0 ante Croacia, se mostró satisfecho, tras el encuentro, con el rendimiento del equipo. «La verdad es que hemos hecho un gran partido. Creo que cerramos una concentración muy buena en todos los sentidos. Necesitabamos recuperar esas sensaciones buenas que teníamos» aseguró. Además, se mostró agradecido con el apoyo recibido por el público del Martínez Valero. «La verdad es que la gente nos ha ayudado mucho. Da gusto jugar aquí» afirmó.

Cuestionado sobre su rendimiento personal, el balear dejó claro que siempre que está en el campo intenta «dar todo». «Yo siempre que estoy en el campo intento dar todo y si puedo aportar goles y asistencias como hoy mucho mejor» destacó. Además, quiso resaltar la solidaridad de todos sus compañeros. «Hemos jugado como equipo y eso se ha notado» afirmó.

Por último, Asensio no escondió que la situación actual de España en la Uefa Nations League, que ha logrado dos victorias en dos partidos, es algo que valoran muy positivamente en el vestuario. «Hemos jugado contra selecciones que en el Mundial llegaron muy lejos. Nos lo hemos planteado como un reto y vamos a ir hasta el final» sentenció.

Saúl: «Mi gol ha sido una liberación»

Saúl Ñíguez, centrocampista de la selección española, que marcó un gol en la victoria de España ante Croacia en el Martínez Valero, destacó su felicidad por anotar un gol en Elche, su ciudad.«La verdad es que el gol ha sido una liberación. Estaba nervioso porque quería hacerlo bien ante mi gente. Ha sido un día muy especial » afirmó

Además, quiso frenar la euforia que rodea a la selección. «Queda mucho por mejorar. Hay mucho optimismo pero hay que tener tranquilidad» sentenció.

Rubiales: «Tenemos una nueva ilusión»

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, destacó, tras la victoria de la selección española ante Croacia, el gran partido realizado por el combinado nacional. «Estamos satisfechos. No podemos ocultarlo. Hay una nueva ilusión y creo que se puede hacer un balance muy positivo de los dos partidos» aseguró.

Además, Rubiales se mostró agradecido con la ciudad de Elche, tras el apoyo recibido por la afición del Martínez Valero. «Damos las gracias a Elche por el trato recibido» concluyó.