Grupo A España, desquiciada con la actuación arbitral

No han pasado ni 24 horas y la selección sigue indignada por el juego duro de los italianos

Lunes, 17 junio 2019

La Sub21 ya está pensando en el partido frente a Bélgica pero todavía no puede superar lo que sucedió anoche. A pesar del buen comienzo en el inicio del encuentro de los de Luis de la Fuente y de ponerse por delante en el marcador con un golazo de Dani Ceballos, finalmente sucumbieron al poderío italiano (3-1) y a la actuación del colegiado holandés Serdar Gözüyübük. Precisamente sobre esto último quiso comentar el jugador del West Ham Pablo Fornals «Nos dan charlas sobre el VAR y luego no las emplean en el campo», afirmó el centrocampista. Asimismo, prosiguió su razonamiento «Además de los 22 jugadores en el campo, hay un juez que dice lo que vale y que no vale. Es el que marca la línea de la dureza. Empezó parando bastante el juego y dando amarillas, pero luego se dejó llevar también», consideró Fornals en rueda de prensa en el hotel boloñés de España.

Razón no le falta. En menos de media hora, los italianos recibieron dos amarillas pero pudieron ser más. Jugadores como Arturo Calabresi y Nicoló Zaniolo rozaron la tarjeta roja con entradas que están al límite del reglamento. Aunque posteriormente, Fornals reconoció que la causa de la victoria del conjunto italiano no fue por dar más patadas.

La plantilla lo sabe perfectamente. No se puede ganar el Europeo tirando solo dos veces a puerta. La bajada de ritmo en la segunda mitad, junto a la ausencia de Fabián, desequilibró a España por completo. Pero esto no quita que los jugadores se sientan decepcionados con la gestión de los colegiados en el partido. Si bien es cierto que los dos equipos hicieron prácticamente las mismas faltas, los italianos en algunas fases del partido jugaron con fuego.

Asimismo, a causa de esa dureza, jugadores como Ceballos, que acabó con un golpe fuerte en la rodilla, Fabián Ruiz, que se tuvo que retirar al descanso por lesión o Jorge Meré, que le tuvieron que dar nueve puntos por una brecha en la cabeza.

Por otro lado, Fornals quisó centrarse en los siguientes partidos «Después del partido hemos tenido tiempo para pensar. Creo que lo bueno del fútbol, que a la vez es feo, es que no tiene memoria. Hay que limpiar cabeza y pensar en el miércoles y en ganar a los próximos rivales», aseguró el ex del Villarreal.

Por último, el jugador pidió disculpas a la afición por la mala segunda parte del equipo y confirmó que darían todo para conseguir el pase a semifinales.