De la Fuente: «Tengo la suerte de dirigir a jugadores de una dimensión histórica»

Óscar Bellot Madrid Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:51 | Actualizado 21:15h.

Luis de la Fuente volvió a poner en valor la tremenda calidad y el compromiso de los futbolistas de la selección española al término de otra exhibición frente a Georgia que sella el pase virtual de La Roja para el Mundial de 2026 cuando solo resta un partido para culminar una fase de clasificación que hasta ahora está siendo impecable. «Tengo la suerte de dirigir a jugadores de esta dimensión, histórica, y queda mucho recorrido», celebró el estratega riojano nada más concluir el choque disputado en Tiflis, que eleva a 30 la racha de encuentros consecutivos invicto que acumula el combinado que comanda, uno más que el registro que estableció La Roja en tiempos de Vicente del Bosque.

«Siento admiración y orgullo de tener una generación excepcional que lleva 30 partidos sin perder y superar una marca conseguida por los inolvidables jugadores que tuvimos entre el 2008 y el 2012. Nuestro objetivo es ser mejores cada día y pensar en el Mundial», abundó el preparador de Haro en una rueda de prensa en la que, fiel a su carácter, no quiso vender la piel del oso antes de cazarlos pese a que tendría que producirse hecatombe impensable el martes en Sevilla para que España no certificase de forma directa su viaje hacia la Copa del Mundo que acogerán Estados Unidos, México y Canadá. «Por respeto a los rivales hay que jugar el partido de Sevilla y hasta que no esté la clasificación matemática vamos a seguir igual», argumentó.

Volvió a ensalzar De la Fuente la unión que existe en el vestuario de la selección española, a la que no le hacen mella las continuas bajas por lesión que sufre, un mal endémico en el fútbol actual. «Estamos muy contentos, felices por los que están y por los que nos han ayudado y no están aquí por lesión. Estoy disfrutando mucho con este grupo de buenas personas que además son los mejores jugadores del mundo. Y además tenemos una cantera inagotable en España», celebró el seleccionador, que trasladó todo el mérito por la impecable ruta hacia el Mundial que está completando España a sus futbolistas. «Da gusto trabajar con ellos. Conocemos muy bien a los jugadores y sabemos los futbolistas que se pueden adaptar a esta idea. Hay otros que son muy buenos para jugar de otra manera, pero muchos en España para entender esta filosofía. Y ahí está nuestro mérito. Quedaría muy bonito decir que esto lo he aprendido en Harvard, pero es más fácil: los jugadores son muy buenos», manifestó.

Se refirió, por último, al estado de Dean Huijsen, quien causó baja frente a Georgia por problemas físicos que ponen en seria duda su concurso el martes en Sevilla. Llueve sobre mojado tras lo sucedido con el Barça y Lamine Yamal, razón por la que De la Fuente subrayó que están en diálogo permanente con el Real Madrid a la hora de tomar la decisión de si el central se queda con España o regresa a la capital de España. «Tiene una ligera molestia. Hoy, la prioridad, como siempre, es cuidar al futbolista, lo hemos vuelto a demostrar. Estamos en perfecta comunicación con los médicos del Real Madrid y hemos creído lo mejor que descansara. Mañana veremos cómo está y valoraremos con nuestros servicios médicos y los del Madrid», acotó.

