Selección Gayà: «España tiene grandísimos jugadores, pero lo importante ahora es formar un equipo» 02:49 José Luis Gayà, durante la entrevista. / Óscar Chamorro ENTREVISTA El lateral del Valencia podría debutar ante Croacia y reconoce: «La gente piensa que soy más mayor, pero sólo tengo 23 años y muchas cosas por aprender aún» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Envíado especial a Elche Lunes, 10 septiembre 2018, 00:25

Aunque parece un veterano, a José Luis Gayà (Pedreguer, 1995) estos días se le nota la ilusión de un juvenil, edad en la que llegó al profesionalismo para estrenarse con 17 años en un partido de Copa con su Valencia. Se podía ver en Las Rozas y también a su salida del vestuario de Wembley, después de que España hubiese logrado el triunfo con remontada incluida gracias al gol de su compañero Rodrigo Moreno y a Saúl, con el que estuvo en el Europeo de Polonia el verano pasado. Ahora podría tener la opción de debutar en la absoluta el martes ante Croacia en Elche, muy cerca de su pueblo y de sus amigos, esos con los que mantiene la misma relación de siempre.

PREGUNTA: 23 años y ya en la absoluta. ¿Se siente un veterano por haber debutado con 17 años?

RESPUESTA: Estoy orgulloso de haber podido estar con la selección a esta edad. Sí que es verdad que soy muy joven pero he vivido muchas cosas. Esta es mi quinta temporada a nivel profesional, tengo mucha experiencia con 23 años,he tenido la suerte de jugar muchos partidos. Eso me da confianza a todos los niveles.

P: Muchas personas creerán que es más mayor de la edad que tiene, ¿no?

R: Suele pasarme, porque es verdad que como debuté muy joven y he jugado muchos partidos por lo que la gente piensa que soy más mayor, pero sólo tengo 23 años y muchas cosas por aprender aún

P: Además, con lo rápido que ahora cambian los jugadores en la plantilla usted se ve capitán de facto...

R: Sí, este año ya formo parte de los capitanes del Valencia. Al final, lo que siempre he dicho: la edad no importa, lo que cuenta es la experiencia que tú hayas tenido. Yo con lo que ha pasado todos estos años he vivido cosas buenas y otras malas... Las positivas hay que reforzarlas y de las cosas malas aprender para ser mejor jugador

P: En el Valencia ha pasado de todo estos años.... ¿Cómo ha vivido todos los altibajos de estos años?

R: Sí. Mi primera temporada fue muy buena y jugamos Champions después de mucho tiempo. En Liga hicimos 77 puntos, que para el Valencia fue un récord. Luego vinieron dos años malos, con inestabilidad... Al final estaba claro que tenía que cambiar algo y el año pasado volvimos a hacer Champions y competimos en la Copa. Esta es mi quinta temporada, hemos tenido dos años Champions que no está nada mal (enfatiza) y dos años muy regulares de los que he tratado de aprender para el futuro.

P: ¿Y qué le pasa al equipo que no está tan bien como la pasada campaña?

R: El primer partido contra el Atlético en casa hicimos un buen partido en la segunda mitad tras una primera que nos costó y tuvimos ocasiones para ganar. En el campo del Espanyol fue al revés: nuestra primera parte fue buena y la segunda mala, lo que nos llevó a perder. El otro día contra el Levante tuvimos ocasiones para ganar pero es verdad que, si lo miras respecto al año pasado, el equipo no ha empezado bien pero lo preocupante sería si no hubiésemos hecho ocasiones para marcar goles. Sinceramente creo que queda mucho, ahora hay que seguir para mejorar y estar como el año pasado.

P: Una duda, ¿usted ha llegado a conocer a Peter Lim?

R: Sí. Es verdad que el primer año vino más y sí que estuvo con nosotros. Siempre he dicho que es muy cercano, espero que siga ahí, viéndonos y que venga a vernos más (sonríe).

P: Lleva muchas veces sonando para venir a la selección, sobre todo en la etapa de Julen, y cuando viene.... se habla del que no está en su posición. ¿Es un poco frustrante para usted y Marcos la polémica que se ha generado con la ausencia de Jordi Alba?

R: (Ríe) Mira yo estoy al margen de todo eso. Yo estoy feliz, contento de estar aquí y poder ayudar. Tanto yo como Marcos vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. En eso estamos, tratando de convencer al míster. Personalmente si tengo la oportunidad de jugar intentaré devolver la confianza que ha puesto en mí al traerme en esta convocatoria. Al final yo soy Gayà, tengo mi estilo de juego y confío mucho en mí.

P: En su caso la reconversión de puesto fue antes pero... ¿Cómo es ese proceso hasta terminar de lateral? Casi ninguno de los de la élite comenzó ahí

R: A mí me pasó en infantiles. Fue hace ya mucho pero es verdad que jugaba de extremo e incluso de delantero y un entrenador, Vicente Castro, me puso de lateral y a partir de ahí fui cambiando las posiciones. Empecé a alternar, pero en mi caso hace más tiempo que soy lateral que esos que citabas como Bernat o Jordi Alba que cambiaron de puesto más tarde.

P: Hubo una época que parecía que no había jugadores en su puesto y llegó a jugar un nacionalizado, Pernía, un Mundial. Capdevila, que era un bromista, decía que venía él porque no había otro...

R: (Ríe). Hay mucha competencia en el lateral izquierdo hay muchos grandes jugadores en equipos de primer nivel. Yo que he venido lo que quiero es intentar aprovechar esta oportunidad al máximo y seguir bien en mi club que es lo más importante. Hacerlo bien en el Valencia ayudará a que me vuelvan a llamar.

P: Jugar la Champions además ayuda. ¡Vaya grupo que les ha tocado con Juventus y Manchester United!

R: Sí, es uno complicado pero confío mucho en el equipo. Es verdad que jugar la Champions te ayuda a venir a la selección porque te exige al primer nivel.

P: Y da visibilidad. Sobre todo si le toca cubrir a Cristiano, del que seguro le preguntan desde el día del sorteo

R: Sí (ríe). Es normal, al final son dos equipazos, muy mediáticos pero yo creo que nosotros vamos a tener opciones. Lo importante es sacar los tres partidos de casa y fuera competir, que es lo que siempre hacemos. Vamos a tener posibilidades, sabiendo que no va a ser fácil, porque este equipo compite muy bien.

P: Este 2018 no se le está dando mal a nivel personal. ¿Había imaginado esta situación con sólo 23 años?

R: Todo futbolista que está jugando al máximo nivel, y yo en mi caso soy muy ambicioso, siempre quiere más. Consigues un objetivo y vas a buscar otra meta. Para todos los jugadores que nos va bien en nuestro equipo, el objetivo es que nos llame la selección y ganar títulos. A eso aspiro yo: jugar en el Valencia, hacerlo bien, venir aquí... La verdad es que no soy de pensar a largo plazo. No quiero pensar en el más allá sino en disfrutar este momento y vivir esta oportunidad.

P: Imagino que estar al lado de los jugadores que vio por televisión ganar la Euro o el Mundial será una experiencia vital curiosa. ¿Cree que hay una generación que se acostumbró a que ganar era lo habitual?

R: Quizá sí, cuando ganas tanto en ese momento es posible que no lo valores adecuadamente hasta que pasa un tiempo. Cuando yo era pequeño veías todos los partidos desde casa y era increíble cómo jugábamos. España era la favorita pero es verdad que estos últimos años no ha ido muy bien. Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora con el trabajo de todos: devolver alegrías a la afición, jugar bien y ser temido por las selecciones rivales.

P: Esa es la idea que mantiene el nuevo seleccionador en público. ¿También en privado?

R: Sí, está claro que España ahora no está ahí arriba como antes pero tenemos unos grandísimos jugadores y un pedazo de selección, pero lo importante ahora es formar un equipo. El míster nos lo dice. Así es cómo se van a lograr grandes cosas.

P: ¿Hay que recordar a la gente que, aunque queden algunos de aquellos jugadores (Ramos, Busquets y Albiol), aquello ya pasó porque las comparaciones no son buenas?

R: Claro, creo que hay que vivir el presente. Somos un grupo muy joven, aunque queden alguno de aquella buena época, y tenemos mucha ilusión. Ahora, con muchísimo trabajo, creo que tenemos margen de mejora y vamos a ver con esta competición el nivel en el que estamos.

P: ¿Es un país demasiado crítico o negativo? ¿O sólo la prensa? ¿Cómo lo vio usted desde fuera?

R: Yo no estuve pero es verdad que un jugador quiere apoyo de la afición pero eso es cómo todo. Si tu ganas la gente va a estar contenta, la prensa va a hablar bien de ti y si lo haces mal pues te van a caer palos por todos los lados. Así al menos lo vivimos los jugadores y esa es nuestra realidad. Un día está arriba y otro abajo pero hay que sobrevivir a eso, ser fuerte y seguir adelante.

P: ¿Eso es lo más complicado de ser profesional? ¿Mentalmente ser capaz de asumir esos toboganes emocionales?

R: No es nada fácil en muchas situaciones pero hay que estar preparado para ello. Estoy seguro que no hay ningún jugador al que no se haya criticado y alabado en algún momento. A veces eso pasa en un intervalo muy breve. Cuando las cosas van bien hay que seguir con tranquilidad y cuando van mal no te puedes hundir. Aferrarte a algo y tirar para delante. Las cosas se cambian por buenas seguro.

P: Imagino que ahí será importante tener una red de seguridad, un círculo cercano para poner las cosas en perspectiva.

R: No es fácil tener ese equilibrio mental. Lo más importante eres tú como persona y que la gente que hay alrededor te transmita confianza y dé importancia a las cosas que tiene. Lo peor que le puede pasar a un futbolista es perder la confianza. Mantenerla en los momentos malos es lo que te va a permitir seguir arriba y rindiendo.

P: ¿Sabe explicar cómo funciona esta Liga de Naciones que ha empezado con un triunfo?

R: Sí (ríe), creo que lo tengo más o menos claro. Hay varias Ligas (que funcionan a modo de divisiones) y nosotros estamos en la A (la más alta por ranking FIFA). En nuestro caso es un grupo de tres, el primero iría a una final-four en junio por el título. Y el que gane en otras ligas esa final-four tiene una plaza asegurada para el play-off de repesca si no se clasifica para la Eurocopa (en los habituales clasificatorios sólo acceden a la Euro 2020 los dos primeros de cada grupo). Si quedas último de grupo bajas de Liga... Eso es más o menos, creo que nos lo han explicado bien (bromea). Por eso estos partidos son importantes, para poder intentar jugar esa final (que han mostrado intención de acogerla Polonia, Italia o Portugal).

P: Por último, supongo que tendrá muchas peticiones de entrada para ir a verle a Elche.

R: Sí, está muy cerca de casa. A una hora de Elche. Por lo tanto vendrá gente a ver y animar a la selección sobre todo.