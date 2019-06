Islas Feroe-España Kepa: «El debate de la portería en la selección es de la prensa» Kepa, con el trofeo de la Europa League conquistado en Bakú. / Reuters «En el fútbol hay que saber convivir con los halagos y las críticas, aunque a veces son desmesuradas», lamenta el flamante campeón de la Europa League AMADOR GÓMEZ Las Rozas Miércoles, 5 junio 2019, 14:37

«El debate de la portería en la selección es de la prensa», aseguró este miércoles Kepa Arrizabalaga, que aseguró estar «con confianza» y «preparado» para ser titular en el equipo nacional, al igual que David de Gea y Pau López. «La relación con De Gea es muy buena. Este año hemos compartido liga y durante el año solemos hablar por teléfono o cuandos nos vemos en los partidos. Tenemos una relación fluida y nos vemos aquí también», insistió el guardameta vasco del Chelsea en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, lamentado que «las críticas a veces son desmesuradas».

«En el fútbol hay que saber convivir con los halagos y las críticas. Todos los que estamos aquí estamos preparados para ser titulares», comentó el flamante campeón de la Europa League, defendiendo al cancerbero del Manchester United y primer portero de la selección española.

Kepa reconoció haber tenido que adaptarse en Inglaterra «a otro fútbol, a otra manera de jugar más física y más directa», recordando que «el juego del Chelsea no es el mismo que en el Athletic». «Que hubiera muchos españoles ayudó. Me encontré con la manera de Sarri de jugar, muy asociativa. El portero toca mucho el balón con el pie y eso fue un cambio para mí, porque el año pasado (en el Athletic) no jugaba así. Desde el principio noté que el portero estaba menos protegido y era un fútbol más de ida y vuelta», reconoció.

Respecto a su discusión con Sarri, cuando el técnico le quiso sustituir y él se negó desde el terreno de juego, Kepa se mostró arrepentido y quiso zanjar la polémica. «Han pasado varios meses. Esa semana fue un chaparrón para mí. Es un día del que no estoy orgulloso. Aprendí y pedí perdón. Nuestra relación ha sido muy buena desde ese día, como antes, y he seguido manteniendo su confianza».

La próxima temporada ya no tendrá como compañero a Eden Hazard, ya que el centrocampista belga fichará por el Real Madrid. «Es un grandísimo jugador y una grandísima persona. Ahora es uno de los mejores jugadores del mundo y en cualquier equipo del mundo sería titular», admitió.

Con respecto al partido del viernes contra Islas Feroe, Kepa advirtió de que «las condiciones, en un campo de hierba artificial, van a dificultar el encuentro», por lo que reclamó «no menospreciar al rival».