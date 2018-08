Luis Enrique completa su cuerpo de trabajo con el asturiano Juanjo González Juanjo González, en la redacción de EL COMERCIO. / Paloma Ucha Ha trabajado al lado de los selecionadores sub 21, sub 19 y sub 17, así como en la selección femenina EDUARDO ALONSO Jueves, 16 agosto 2018, 16:03

Además de la confirmación de la incorporación del readaptador Lorenzo del Pozo, ligado hasta hace unos meses al Sporting, la Federación Española de Fútbol ha anunciado la promoción interna del también asturiano Juanjo González como técnico analista, con el que, de esta manera, el nuevo seleccionador Luis Enrique completa su equipo de trabajo.

Juanjo González ya venía trabajando para los distintos equipos nacionales de hace ocho años. En 2013 ingresó en la Federación como técnico asistente, analista y entrenador de portero. Ha trabajado al lado de los selecionadores sub 21, sub 19 y sub 17, así como en la selección femenina.

Anteriormente, el asturiano estuvo ligado al Racing de Santander, donde desempeñó labores de secretario técnico y entrenador. En Asturias, dirigió al Avilés, Langreo y Llanes.

Como futbolista, el exportero defendió la elástica del Sporting entre 1994 y 2003 antes de finalizar su carrera en el Linares.