Luis Enrique: «Los jugadores son conscientes de que podemos ser campeones» A un mes del estreno ante Suecia en la Eurocopa, el seleccionador español traslada una imagen de optimismo sobre las opciones de éxito de una España rejuvenecida Luis Enrique Martínez, seleccionador español de fútbol. / Afp IGNACIO TYLKO Madrid Viernes, 14 mayo 2021, 13:53

A un mes justo de que la selección española se estrene en la primera fase de la Eurocopa ante Suecia, el 14 de junio en La Cartuja de Sevilla, Luis Enrique trasladó un mensaje de optimismo a la afición a través de un vídeo públicado en los canales oficiales de la Federación Española de Fútbol. El técnico asturiano reconoció que La Roja es una selección todavía muy joven y en crecimiento, pero que esta capacitada para poder ser campeona de Europa y, sobre todo, los jugadores son conscientes de ello.

«Por su mentalidad y por lo que hace, estoy sorprendido incluso. No me esperaba estar a este nivel. Han aparecido jugadores que ni esperábamos, muy jóvenes, y seguimos teniendo un potencial muy alto para crecer», explicó el seleccionador español, muy positivo en su análisis pero también realista. «Nunca he querido copiar el papel de favoritos y no me da miedo afrontar el reto, pero hay que valorar a este equipo en su justa medida», matizó.

A su juicio, España llega a la Eurocopa con una selección «joven, con hambre y deseo de crecer, que juega bien y defiende bien». «No sé hasta donde llegaremos pero sí que seremos un rival incómodo y complicado», asegura. «Seguimos siendo una marca potente en el mundo del fútbol. Queremos imitar a los que fueron únicos y los jugadores son conscientes de que podemos ser campeones, claro que sí. Con una línea ascendente de rendimiento y del nivel de confianza podemos opotar a todo, sin ninguna duda», destacó Luis Enrique.

«Nos tocó un grupo con Suecia, Polonia y Eslovaquia que va a tener sus dificultades. Somos favoritos pero tenemos que demostrarlo y confirmarlo con los resultados», subrayó el preparador gijonés sobre la primera fase del gran torneo continental. «A los suecos les conocemos muy bien y ahora tienen el refuerzo importante de Ibrahimovic», apuntó sobre el primer adversario del 14 de junio.

«Los polacos han ido cambiando el sistema y disponen jugadores de un nivel individual alto que todos conocemos», remarcó sobre el segundo rival en suerte, al que España se medirá el 19 de junio. «La mayoría de selecciones cambian su sistema cuando juegan contra nosotros, como hicieron Kosovo y Grecia en los últimos partidos, porque entienden que son inferiores y nos dan el balón», advirtió sobre lo que le espera a su selección ante esos adversarios teóricamente inferiores«.

Se pronunció también sobre el cambio de sede. «Me hubiera encantado jugar en Bilbao, como a todos, pero una vez que era inviable por las condiciones médicas que se imponían y no se podían cumplir, es importante haber podido mantener una sede», analizó Luis Enrique. Dicho lo cual, valoró lo que supone actuar en la capital hispalense. «En Sevilla, la ciudad en la que más veces he participado con la selección como local, vamos a estar respaldados y apoyados por el mítico jugador número 12», destacó. «Tengo muchas ganas de volver a jugar con público. En Ucrania y Georgia ya lo tuvimos en contra y motiva, pues a favor ya va a ser la repera», aventuró.

Dijo estar contento de que la selección haya optado por concentrase en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas porque «es nuestra casa y allí tenemos todo lo necesario para estar concentrados muchos días, esperemos que hasta el último. Madrid es el centro y desde allí podemos desplazarnos sin problemas a todos los lugares para jugar los partidos». Hecho el análisis a un mes vista, el siguiente paso es ofrecer la lista de 26 convocados en una fecha próxima pero aún sin definir.