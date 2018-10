Liga de Naciones Luis Enrique: «Me puedo inventar lo que quiera» Luis Enrique, en rueda de prensa. / Efe El seleccionador evita entrar en polémicas por la ausencia de Jordi Alba y recuerda que «siempre busca el bien de la selección» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 4 octubre 2018, 13:59

Luis Enrique explicó su segunda lista de convocados, para los partidos ante Gales e Inglaterra, en la que habló de «cuatro bajas» aunque después lo incrementó a cinco, ya que deslizó que contaba con Diego Costa antes de que se lesionase en el partido contra el Brujas. «Mira que os gusta el morbo si estaba o no antes de la lista, está lesionado y no puede venir. Está lesionado. No tiene más interés. Es la primera vez que me sucede pero aunque lamento mucho las bajas de los jugadores, valoro la oportunidad que me da ver otros jugadores que no tenía previsto traer para que tengan la oportunidad de ofrecer su nivel, entrenar con nosotros y valorar eso que para mí es tan importante: abre la competencia y así no se duerme nadie. Lo habeis visto con Iago Aspas, que puede llegar después y convencerme. Una lesión siempre es algo malo, pero puede tener cosas positiva», dijo en relación a Paco Alcácer, novedad en la punta de ataque pese a que no tuvo muchos minutos con él en el Barcelona. «Lo conozco muy bien. En Valencia estuvo muy bien. En el Barcelona no tuvo minutos y ahora está jugando y marcando. Por eso está aquí», explicó, negando problemas personales como Bartra. «A pocos de esta lista conozco mejor que a Marc. Tiene sus virtudes y algún defecto, y voy a trabajar para que se vean sus mejores cosas».

El asturiano sabía que le iban a preguntar por Jordi Alba, ausente ya en la primera lista, sobre todo después de su gran partido en Wembley ante el Tottenham, ya que participó en varios de los goles azulgranas. «No estoy por norma hablar de un jugador que no está en la lista», apuntó con gesto serio cada vez que le preguntaron. En una de las respuesta fue más allá y explicó que «no es un tema tabú», para terminar diciendo que no le «ha sucedido» dejar de contar con un jugador por «motivos personales». Luis Enrique sí admitió que «hay muchos jugadores que merecen estar, al nivel que merecen. Hay otros 20 mínimo que podrían estar en la selección y hacerlo muy bien».

Hubo ciertos momentos de tensión, por la insistencia del tema Alba, y sobre todo cuando le cuestionaron por una supuesta ausencia de laterales diestros, pese a la presencia de César Azpilicueta y Jonny Otto, al que conoce de su etapa en el Celta. Azpilucueta juega de lateral derecho. Y Jonny puede hacerlo. Pero me puedo inventar un lateral, hacer lo que quiera. Por eso he elegido a estos jugadores», apuntó antes de negar que nadie en Barcelona le recrimine que sólo Sergio Busquets esté representando al Barcelona en la lista. «Eso más del ámbito de la prensa. Nadie por la calle me dice esas cosas. La gente quiere que gane España. Aquí son 23 de la selección, que es mi equipo, no de clubes».

Eso sí, reconoció que el amistoso en Cardiff le permitirá ver más jugadores. «El calendario es completito. Valoramos la carga de los jugadores. Un amistoso me da la opción de probar cosas que me apetecen. Pero el vital es el de Inglaterra. Hay pocas cosas que probar porque con la camiseta de España no se está para pasar el rato y sí para competir». aunque no ocultó que a veces los planes iniciales se cambian. «Tenía previsto que Álvaro (Morata) jugara en septiembre y no lo hizo. Así que no sé si va a jugar o no».

Por último, bromeó sobre la ausencia de Joaquín, que bromeó sobre su ausencia con un divertido vídeo en instagram: «Acabo de ver el vídeo. Si viniera nos los pasaríamos mejor. Está a un nivel muy bueno».