Luis Rubiales: «Luis Enrique es el líder de este proyecto»

ignacio tylko / elcomercio.es Martes, 19 de noviembre 2019, 12:39 | Actualizado 14:31h. Comenta Compartir

El presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Luis Rubiales, confirmó este martes el regreso de Luis Enrique al cargo de seleccionador, por lo que el técnico asturiano dirigirá a La Roja en la Eurocopa 2020. El presidente de la FEF desveló que fue el propio Robert Moreno quien mandó el lunes por la mañana, el mismo día del partido España-Rumanía, un mensaje que decía lo siguiente: «Quiero acordar mi salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique».

«El propio Robert Moreno nos dice a nosotros que quiere acordar su salida para no impedir la vuelta de Luis Enrique. El mismo día del partido nos dice que se quiere marchar, y ante la gravedad de la situación y la urgencia, inmediatamente Molina (director deportivo de la FEF) me llama y me dice que tenemos un problema. Simplemente que se haya valorado la posibilidad de la vuelta de Luis Enrique lleva a que Robert no quiera seguir», proclamó Rubiales, que defendió que en la Federación «siempre se ha actuado con respeto y con rigor». «Hemos sido coherentes y leales, con todo el mundo», defendió Rubiales.

«Ya dije que en el momento en el que Luis Enrique quisiera volver, volvería. Cuando se sintiera con fuerza tenía las puertas abiertas. Desde la muerte de su hija he hablado con él tres veces. El día 29 de agosto le di el pésame. A finales de octubre volvimos a hablar con él, y ayer (por el lunes). Hoy he vuelto a hablar con él y me ha comentado que le gustaría cerrar el ciclo en Catar (en el Mundial de 2002)», añadió Rubiales.

«Robert Moreno ha hecho un trabajo muy bueno, pero en una reunión con Molina y conmigo nos transmite que el propio Luis Enrique le transmitió que quería volver a entrenar», comentó Rubiales. «Ante esa situación Molina me dijo que teníamos que hablar con Luis Enrique, y la reunión se produce el 31 de octubre en Zaragoza en una visita mía. Allí Luis Enrique nos dice que quiere volver a entrenar y valoramos entonces su regreso», destacó Rubiales.

«Robert Moreno se iba a sentar en la Eurocopa salvo en el caso de que Luis Enrique quisiera recuperar su puesto de trabajo. Estamos aquí (en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas) porque ha sucedido algo distinto a lo que teníamos planeado. Ayer (por el lunes) Robert Moreno nos transmitió que no iba a seguir, que quiere abandonar el cargo, y eso ha precipitado que yo haya llamado a Luis Enrique para que vuelva. Nunca he mentido. No nos quedó otra salida», sentenció Rubiales, que dijo haber actuado, junto a sus colaboradores, «con mucha honestidad desde el principio». «Hemos cumplido nuestra palabra, con Luis Enrique y con Robert Moreno», insistió el presidente de la FEF, que finalizó su intervención recalcando: «Luis Enrique es el líder de este proyecto; contratamos a Luis Enrique y a su staff y le deseamos una feliz vuelta a su puesto».

Unzué, su ayudante

Luis Enrique comenzará una segunda etapa al frente de La Roja no con Robert Moreno como segundo, ya que el ya exseleccionador será despedido, sino con Juan Carlos Unzué como ayudante, pero Rubiales no quiso responder cuál ha sido el motivo de la ruptura de la relación entre el asturiano y el catalán, cuando eran íntimos amigos. «Las decisiones con respecto al 'staff' de Luis Enrique es una relación personal o profesional en la que nosotros no estamos», zanjó el máximo dirigente de la FEF. «Nosotros no podemos coartar a Luis Enrique. Él decide con quién trabaja», apuntó.

Robert Moreno se despidió la noche del lunes de sus jugadores llorando por sentirse traicionado, tanto por Luis Rubiales como por Luis Enrique, pero el presidente de la FEF reiteró que «el propio Robert Moreno dijo que si Luis Enrique quería regresar él daba un paso a un lado» y que el catalán «conocía el compromiso que había». «Otra cosa son los sentimientos, pero hemos sido justísimos, y la última llamada a Luis Enrique ha sido por una situación generada por Robert», lamentó Rubiales. «Si él decide irse el mismo día del partido... La forma de actuar de la Federación es totalmente intachable», insistió.

Rubiales justificó que haber nombrado seleccionador a Robert Moreno fue «para suavizar la posible vuelta de Luis Enrique en cualquier momento», por lo que dijo no estar arrepentido de haber confiado en el técnico catalán, pese a que el presidente de la FEF no deseaba ya ver al exayudante del gijonés en el cargo de seleccionador. «Estamos muy contentos con el trabajo que ha realizado, aunque hay comportamientos que podemos no entender o no compartir», se quejó Rubiales respecto a la actitud de Robert Moreno.

Al ser preguntado directamente Rubiales por qué la noche del viernes, tras el España-Malta en Cádiz, no ratificó con contundencia a Robert Moreno, el presidente prefirió no contestar y se limitó a criticar de nuevo al catalán: «Nos hubiese gustado que hubiese estado hoy con nosotros, porque le hemos explicado todo».

