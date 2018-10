Selección Paco Alcácer: «Me marché del Barcelona para ser feliz jugando» Paco Alcácer, en rueda de prensa. / Efe «Venir aquí es motivo de orgullo y estoy contento con el trabajo que llevo haciendo. Mi objetivo es seguir viniendo», reconoció el delantero del Borussia Dortmund RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 9 octubre 2018, 13:40

Paco Alcácer ha recuperado la sonrisa en Alemania. El delantero valenciano ha vuelto a la selección gracias a su buena actuación con el Borussia Dortmund, que tuvo su punto máximo el pasado sábado ante el Augsburgo, donde consiguió tres goles saliendo desde el banquillo en el minuto 59, incluido el de la victoria de falta directa en el 96. Con su 'hat-trick' acumula seis goles en 81 minutos disputados en lo que va de Bundesliga, divididos en tres partidos. «El estar aquí ya merece estar contento», confesó un sonriente Alcácer. «Al final todo se resume a toma de decisiones. Estar dos años en el Barcelona, no tener protagonismo, no salía todo como quería... decidí buscar minutos fuera. Me marché para ser feliz jugando», reconoció el delantero valenciano que espera recuperar el protagonismo que tenía cuando jugaba en el Valencia.

Los goles le han hecho recuperar la confianza que parecía haber perdido en el Barcelona y motivo por el que quiso buscar nuevos retos en Alemania: «Un jugador con confianza es mejor que uno sin confianza». Con esa intención se marchó al Borussia y salió del Barcelona: «Eso tendría que verse y no sé qué podría haber pasado». Alcácer confesó que tuvo una charla con Ernesto Valverde antes de tomar la decisión de salir del equipo azulgrana porque «las decisiones que yo pueda tomar, las he tomado yo». «Las conversaciones con Ernesto son privadas y decidí buscar minutos fuera. En el Barça, con Luis Suárez, Messi, Dembélé... es complicado jugar», reconoció.

Ahora vuelve a la selección, «un grupo más joven, con caras nuevas» con respecto a su anterior etapa. «El juego va a ser el mismo y el míster decidirá si hay que cambiar el estilo o no. No creo que cambie mucho», señaló. «Venir aquí es motivo de orgullo y estoy contento con el trabajo que llevo haciendo. Mi objetivo es seguir viniendo», reconoció antes de alabar al nuevo seleccionador con el que coincidió en el Barcelona. «Luis Enrique es un entrenador muy serio, directo y que te dice las cosas claras», dijo antes de destacar que «el nivel es muy alto y el comienzo que he tenido ha hecho que esté en la selección». «Intentaré no bajar los brazos», avisó.

El delantero también habló de su próximo doble enfrentamiento al Atlético de Madrid en la Champions League. «Nos mediremos ante el Atlético, que es un equipo complicado de jugar», avisó. «Saben a lo que juegan y tienen mucho potencial y tenemos que ir paso a paso», añadió. Pero para esos partidos todavía quedan unas semanas y de momento Paco Alcácer sólo tiene la cabeza puesta en España: «Solo pienso en la selección española».

Por último reconoció que su adaptación a la Bundesliga y al Dortmund está siendo muy sencilla porque «todos los compañeros desde el primer día me han ayudado mucho. Había dificultad por el idioma y el cambio. Me lo han hecho muy fácil y me he adaptado bien». «La familia está también conmigo», finalizó.