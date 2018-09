Selección Sergi Roberto: «Luis Enrique es el entrenador adecuado para la selección» Sergi Roberto, en rueda de prensa. / Efe El centrocampista destaca que el seleccionador «es un gran motivador» y confiesa que «volver a estar en la selección me hace feliz» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Las Rozas (Madrid) Miércoles, 5 septiembre 2018, 14:20

Sergio Roberto es uno de los futbolistas favoritos de Luis Enrique, como dejó claro el pasado viernes cuando dio a conocer su primera convocatoria. «Es un jugador total que puede jugar de lateral, de centrocampista y hasta de delantero en 4-3-3. Valoro mucho este tipo de jugadores», señaló el seleccionador.

El futbolista, que tomó este miércoles la palabra en la concentración, devolvió los piropos al seleccionador: «Conozco bien a Luis Enrique. Es el entrenador adecuado para la selección». El centrocampista confesó que «Luis Enrique ha sido una persona importante. Me hizo debutar en el Barcelona Juvenil y luego me dio continuidad en el primer equipo. Ahora me llama para la Selección y siempre le estaré agradecido y estoy contento de estar a sus órdenes».

Además, el azulgrana cree que «es el entrenador adecuado para la selección, su criterio de juego se adapta a lo que viene siendo España en los últimos años». Del nuevo seleccionador Sergi Roberto destaca que «es un gran motivador, y estamos todos muy contentos y esperando que empiecen los partidos».

Las normas de Luis Enrique

El futbolista del Barcelona, aventuró que las normas que ha impuesto el nuevo seleccionador «van a ir bien por el bienestar del equipo». Luis Enrique ha instaurado una serie de cambios en el día a día de los internacionales como que ya no podrán acudir con el teléfono móvil a las charlas técnicas ni las comidas, y que según Sergi Roberto han sido bien acogidas por el grupo. «Las normas son cosas de vestuario, nos ha hecho algunas de horarios y otras cosas que van a ir bien por el bienestar del equipo», manifestó.

Sergi Roberto, que se perdió el pasado Mundial de Rusia, confesó que con su vuelta a 'La Roja' «estoy muy feliz». «Yo quería ir al Mundial y tenía ilusión pero el entrenador llamó a otros jugadores. Ahora, volver a estar en la Selección me hace feliz. Estoy muy ilusionado y con ganas de jugar los partidos».

La ausencia de Jordi Alba

El azulgrana confesó que en estos días de concentración «estamos trabajando mucho los aspectos ofensivos y defensivos». «Ahora nos están dando mucha información para que sepamos lo que necesita el entrenador», aunque para él «son conocidas».

Sergi Roberto aseguró en nombre de los jugadores del FC Barcelona, que no tienen constancia de que el partido liguero de la jornada 21 ante el Girona se vaya a disputar en Estados Unidos. «Del partido de Estados Unidos ya se habló claramente cuando tuvimos una reunión con capitanes en la AFE y el presidente ya habló. Nosotros no sabemos qué se va a hacer. Se está hablando mucho pero no sabemos si se va a hacer o no», recalcó.

Por último, sobre la decisión de Luis Enrique de no convocar a Jordi Albar, Sergi Roberto fue claro: «Es un jugador muy importante, pero está tranquilo y seguirá trabajando en su club».