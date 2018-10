La Selección jugará en El Molinón la semana del derbi Preciado. El presidente de la Federación Española y Maximino Martínez depositaron flores en la estatua del cántabro. / ARNALDO GARCÍA Luis Rubiales pide «un esfuerzo entre todos» y deja abierta la opción de que el Sporting-Oviedo sea un lunesEl presidente de la Federación visitó la estatua de Preciado y se reunió con las directivas del Sporting y el Oviedo VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Martes, 2 octubre 2018, 00:13

A Luis Rubiales se le iluminaban en la mañana de ayer los ojos al ver la estatua de Manolo Preciado. El presidente de la Federación Española quiso incluir una ofrenda floral en memoria del técnico en la agenda de su primer viaje oficial a Asturias, frenético desde que el domingo acudiera al Estadio Hermanos Antuña de Mieres para presenciar el duelo entre el Caudal y el Gijón Industrial. «El balance es muy positivo», apuntó Rubiales, tras palpar el estado de forma del fútbol asturiano desde el interior de su estructura.

La jornada de trabajo arrancó muy pronto para Luis Rubiales y el equipo federativo con el que se desplazó a Asturias. A primera hora, el presidente visitó en Gijón la sede central de la Federación Asturiana, así como la del Comité Técnico de Árbitros y la de la Comisión Técnica de Árbitros de Fútbol Sala. Rubiales charló animadamente con los empleados y conoció de primera mano el funcionamiento diario de sus distintos departamentos.

Posteriormente, Rubiales se dirigió a El Molinón para depositar un ramo de flores en la estatua de Manolo Preciado, el técnico con el que logró el ascenso en 2004. El presidente de la Federación que le hacía «un nudo de garganta» ante la figura. «Con Manolo he vivido momentos increíbles. Siempre que pienso en él se me dibuja una sonrisa en la cara. Ha sido un hombre irrepetible y muy querido», añadió antes de destacar sus años de aprendizaje a su lado: «Fue maravilloso. Era una persona tan divertida, tan humano y tan sincero... Son muchos valores que tuve la suerte de que me pudiera transmitir y me considero alumno de él».

Rubiales conoció después la parcela de la Federación Asturiana en Roces donde se construirá su nueva sede. Desde ahí se desplazó a la Escuela de Fútbol Mareo, donde fue recibido por toda la directiva del Sporting, encabezada por el presidente Javier Fernández. La comitiva realizó una breve visita por unas instalaciones que, según el máximo mandatario del fútbol español, «están mejor cada vez que vengo». Tras charlar con algunos aficionados que se encontraban en la cafetería, Rubiales y los responsables rojiblancos se reunieron durante algunos minutos en la sala de juntas.

«Mareo es una leyenda del fútbol español. Estamos cerca de su cuarenta aniversario y es un honor poder estar aquí visitándolo con la atención de Javier, su presidente», explicó Rubiales a la salida. Será, seguramente, la primera de las varias visitas que tendrá que realizar a Gijón en los próximos meses una vez se confirme el partido de la Selección Española en Gijón previsto para el próximo mes de marzo. En ese sentido, pese a que aún no es oficial, el presidente de la Federación afirmó «no tener la menor duda» de su celebración.

La Federación maneja la semana del 19 al 27 de marzo del próximo año como única opción para programar el partido, al pretender que se dispute en el aniversario del fallecimiento de Quini. Las fechas coinciden con el derbi asturiano entre el Sporting y el Oviedo en El Molinón, previsto para el fin de semana del 23 y 24 de marzo. Ante un posible conflicto de intereses con La Liga en la elección del horario, Rubiales aseguró que «tendremos que hacer un esfuerzo entre todos».

«Era la fecha que quedaba libre. Por una leyenda como Quini y en un club como el Sporting tendremos que poner soluciones, pero el aniversario de su fallecimiento se produce cuando se produce y eso es inamovible», añadió el presidente. En diciembre se conocerá el rival de La Roja en El Molinón, durante el sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. En el caso de que las bolas deparen que España juegue su compromiso oficial a domicilio en esa semana, los de Luis Enrique disputarán en Gijón un partido amistoso. Si el partido es oficial existe la posibilidad de que el derbi regional tenga que ser pospuesto hasta el lunes, una opción que chocaría frontalmente con las intenciones de La Liga, que tiene la potestad para decidir los horarios de Primera y Segunda División.

El domingo, Rubiales se reunió en El Molinón con la familia de Quini para trasladarles su deseo de homenajear a la leyenda rojiblanca con un partido de la Selección. «Fue muy emotivo, sobre todo con su mujer. Creo que va a ser una amiga y que me va a tener para lo que necesite», aseguró el mandatario, quien se mostró además «satisfecho de ver cómo han absorbido todo lo que Quini ha representado para el fútbol español con una humildad y elegancia tremendas».

Rubiales también anunció su intención de encontrar un horario para los partidos de fútbol no profesional. «Será preferiblemente los domingos por la tarde, para que haya un fútbol modesto sin partidos de Primera o Segunda por televisión». Para el presidente de la Federación, «el fútbol modesto es el más importante, la base de la pirámide. Los futbolistas llegan adonde llegan porque empiezan en ese fútbol modesto y no podemos ahogarlo, al revés, hay que darle soluciones y alternativas».

Compromiso con Asturias

Tras abandonar la Escuela de Fútbol de Mareo, Rubiales se dirigió a la Delegación del Nalón del Comité Técnico de Árbitros, en La Felguera. También pudo conocer las instalaciones del Campo de Fútbol de El Llerón, en Tudela de Agüeria. Su visita se cerró en el Carlos Tartiere, donde se reunió con el presidente y la directiva del Real Oviedo. Rubiales, al igual que hizo anteriormente en Mareo, les entregó una camiseta de la Selección Española.

Rubiales estuvo acompañado durante toda la jornada por Maximino Martínez, presidente de la Federación Asturiana. Antes de despedirse prometió involucrarse en la nueva sede federativa regional. «El fútbol asturiano en 1994 tenía una gran deuda y ningún patrimonio, ahora es al revés. Voy a poner todo mi empeño a nivel personal para que la nueva sede sea una realidad, porque el fútbol asturiano lo merece», concluyó el presidente de la Federación Española.