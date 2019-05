FÚTBOL-SALA Sidrerías La Tonada pierde el liderato en Tapia Toi, del Cerilleru, a la derecha, presiona a David, del Glaciar. / PAÑEDA El Cerilleru se sitúa a un punto de la salvación en preferente tras derrotar al Congelados Glaciar MONCHU MENÉNDEZ GIJÓN. Martes, 14 mayo 2019, 00:44

El Sidrerías La Tonada perdió el liderato de Tercera División en Tapia de Casariego ante el Cogelados Egea (6-5). Comenzó muy nervioso y dubitativo el conjunto gijonés, que en la primera indecisión recibió el primer tanto, obra de Pedro (1-0). A continuación se sucedieron las ocasiones en el marcador para llegarse al descanso con tablas en el electrónico (3-3).

En el segundo periodo, La Tonada salió a por el partido, pero de nuevo en dos errores defensivos dieron ventaja a los locales (5-3). Los hombres de Jorge Vidal lo intentaron con la táctica del portero-jugador y empataron el partido (5-5). Pero el tapiego Edu, en una contra, sentenció el partido.

Congelados Egea: Nono; Bryan, Pedro, Edu, Saúl -cinco inicial-, More, Manu, Araújo.

Sidrerías La Tonada: Mario; Tomi, Issi, Pablo, David de la Vega -cinco inicial-, Kiki, Rubén Rama, Rubo, Edu y Chema.

Goles: 1-0: m. 1, Pedro. 1-1: m. 6, Kiki. 2-1: m. 10, Edu. 2-2: m. 16, Pablo. 3-2: m. 17, Edu. 3-3: m. 20, Kiki. 4-3: m. 25, Edu. 5-3: m. 28, More. 5-4: m. 30, Issi. 5-5: m. 37, Kiki. 6-5: m. 39, Edu.

En preferente, el Cerilleru Buenavista se impuso al Congelados Glaciar (7-3) y se acerca a la salvación. Pese a adelantarse los avilesinos en el marcador, los gijoneses incrementaron su dominio con goles hasta llegar al contundente 7-2 final. Con este resultado y, a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato, los hombres de Diego se sitúan con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso y a punto de certificar su presencia una temporada más en la categoría.

Cerilleru: David; Enol, Gus, Isi, Viti -cinco inicial-, Pitu, Aitor, Damian y Toi.

Glaciar: Yeray; Marcos, Iván, Mellado, Mario -cinco inicial-, Sergio, Héctor, Pablo, David, Iván García y Andrés.

Goles: 0-1: m. 6, Enol (pp). 1-1: m. 8, Gus. 2-1: m. 17, Isi. 3-1: m. 19, Viti. 4-1: m. 24, Enol. 5-1: m. 33, Toi. 6-1: m. 36, Aitor. 7-1: m. 39, Enol. 7-2: m. 40, Iván.

Por otra parte, en el Torneo Fedración Sénior femenino, el Gijón Playas se impuso al Rodiles, por 1-0, con gol de Susana, y se clasifica para la siguiente fase.

En el Torneo Federación Juvenil, el Decorstar perdió en su visita al Arenas de Manzaneda (4-1). El tanto del equipo gijonés fue obra de Diego.