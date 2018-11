Sobresaliente en sportinguismo Los alumnos de sexto de Primaria del Colegio Público Miguel de Cervantes, después de pasar el examen de EL COMERCIO sobre el derbi. / ARNALDO GARCÍA Los años de vida del club, su máximo goleador o el jugador que ostenta el récord de partidos, entre las preguntasLos alumnos del Miguel de Cervantes aprueban con nota el test de EL COMERCIO J. L. CALLEJA GIJÓN. Sábado, 17 noviembre 2018, 02:12

Suena la campana. «¡A clase!», se escucha a todo trapo por los pasillos. Hay examen. Los pupitres, en formación: 4-4-2. Dos delanteros delante de la mesa del profesor, buscando el gol en el test de EL COMERCIO. El derbi de esta noche también se juega en las aulas. El Colegio Público Miguel de Cervantes, un referente en Gijón, impulsor de distintas actividades físicas (el curso pasado recibió el premio al mejor colegio europeo por su amplia dedicación al deporte), defiende el honor de los Álex Pérez, Babin, Mariño y compañía. Situado en el barrio de El Cerilleru, sus alumnos de sexto están convencidos de que el equipo de Baraja se traerá esta noche los tres puntos.

Del medio centenar de alumnos que conviven en sexto, de entre once y doce años, once son los seleccionados para contestar a las preguntas formuladas por este diario. Llegan con las pinturas de guerra, vistiendo la rojiblanca. Incluso Ángeles García, su directora, se enfunda la elástica del conjunto gijonés. «Todos defendemos al equipo de la ciudad y más en un derbi», anticipa el pequeño Fernando Pérez.

Empieza el examen. Bolígrafo en mano, comienzan a responder con precisión los años de vida que tiene el centenario club rojiblanco (113). Tampoco fallan en la definición de la siguiente cuestión, acertando los once cuál es el máximo goleador de la historia del Sporting (Enrique Castro 'Quini'). Otro gol. ¿Qué futbolista tiene el récord del mayor número de encuentros disputados? (Joaquín Alonso, 552). Luego, alguno se corta más con la siguiente. Preguntados por el resultado que se pueda producir hoy en el Tartiere, ninguno facilita un resultado concreto. No quieren gafar al Sporting de Baraja, aunque apuntan a la victoria de rojiblanco.

Sigue el examen. Pregunta de fidelidad. ¿Por qué eres del Sporting? La pequeña Paula responde que «me encantó el equipo cuando lo vi por primera vez». Y Yara amplía que «me gusta mucho la plantilla que tiene». A su lado, en otro pupitre, Nel tiene claro que «el Sporting es el equipo de mi ciudad y defendemos sus colores, sobre todo ante un derbi».

Otras opiniones como la de Pablo rezuman orgullo: «Es el equipo del lugar donde vivo, juegan genial y los jugadores son muy simpáticos». Nicolás, mientras, incluye una pizca más pasión. «Lo llevo en la sangre, porque he nacido en Gijón y siempre lo defenderé como algo mío», subraya. Muchos reconocen también un componente familiar en la causa rojiblanca. Sin ir más lejos, Miguel afirma que «mi familia ha sido siempre del Sporting y soy asiduo de El Molinón desde muy pequeño», resaltando que «es el equipo de mi ciudad y en el Tartiere quiero que gane más que nunca».

«Ganen o pierdan, luchan»

Sigue la onda sportinguista. David destaca sobre su pasión que «me gusta mucho ir a ver al equipo». Y Daniela González avisa de que «ganen o pierdan siempre luchan y es algo de lo que me siento orgullosa». Cruza los dedos por una victoria hoy. Yasmín, también en la formación titular, prosigue: «El Sporting es el equipo de mi ciudad y mi familia es muy fiel al equipo». En el mismo sentido, Itziar apunta que «es el club de donde vivo y en mi círculo son todos del Sporting». Por último, Elisa Rodríguez pone de relieve que «voy desde muy pequeña a El Molinón y siempre me he sentido del Sporting». Termina el examen. Suena la campana Sobresaliente en sportinguismo.