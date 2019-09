«La sociedad sería mejor si hubiera muchas personas como Quini» Quini y Julio Salinas, la última vez que se vieron en Barcelona, en diciembre de 2017. / E. C. «'El Brujo' superó todas las adversidades y a pesar de eso no dejó de reír», destaca el último jugador que vistió la 'roja' como futbolista del Sporting Julio Salinas Exdelantero de la Selección Española y del Sporting VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Martes, 3 septiembre 2019, 00:10

A veces la primera imagen resulta la más impactante. Julio Salinas (Bilbao, 1962) no olvida el día en que llegó en Asturias y se encontró a Quini como ayudante en su mudanza. Fue uno de los ídolos de su infancia y desde ese instante lo fue mucho más. A pocos días de la visita de la Selección en homenaje a 'El Brujo', el último internacional español del Sporting recuerda su imborrable figura en EL COMERCIO.

-Aquel primer encuentro con Quini le marcó.

-Muchas veces hay que separar al jugador de la persona. En mi caso, 'El Brujo' estaba de delegado cuando fiché por el Sporting y él me vino a buscar. ¡Me ayudó a hacer la mudanza un tío como Quini! Yo dije 'esto no puede ser'. Hoy sería impensable que un jugador vaya a fichar por el Barça y le vaya Maradona a ayudar. Eso te da un poco la magnitud de la humildad de Quini, porque otro estaría endiosado. Para mí supuso mucho cuando llegué a Gijón.

«Un delantero como 'El Brujo' no tendría precio en el fútbol actual» «Que Quini haya sido embajador del Sporting ha dado prestigio al club»

-¿Había tratado con él anteriormente?

-No, fue ahí, en el Sporting. Me acuerdo que me llevó a El Molinón y poco a poco estrechamos relación en el día a día. Siempre que podía ayudarte lo hacía. Luego, cuando me fui del Sporting, seguimos con esa relación. Coincidí con él en un homenaje que le hicieron unas peñas, también en Barcelona en una época en que hacíamos unos programas de televisión... Lo vi por última vez poco antes de su muerte, dos o tres meses, porque el Sporting jugó contra el filial del Barça.

-¿Qué destaca de su personalidad?

-Estar con 'El Brujo' siempre era reconfortante, porque no soltaba la sonrisa, nunca lo veías triste más allá de lo que él padeciera. A mí me gusta la gente positiva, que ayuda a los demás a ser felices. La suya fue una vida de superación constante, de trabajo y de sacrificio. Ha superado todas las adversidades que puede haber en la vida y a pesar de eso no dejaba de reír. Trataba a todos por igual. Lo veías de delegado y nunca estaba hasta el gorro de firmar autógrafos. Te transmitía una paz y una sensación interior buenísima. Muchas veces, cuando muere alguien, se dice casi por decir que era un buen tío, pero en este caso es totalmente cierto. Creo que todo el mundo lo va a echar de menos. Era una persona que no podía tener ningún detractor, nadie podría hablar mal de Quini.

-El domingo se le rendirá homenaje en el partido de España.

-Me parece una decisión estupenda, igual que cuando pusieron su nombre al campo. Dio mucho al Sporting, mucho más que solo como jugador. Fue su futbolista más simbólico, el de más carisma, pero ha dejado huella por su aspecto humano. Puede que nadie vaya a conseguir en el Sporting esos Pichichis, pero lo que es seguro es que nadie va a tener ese carisma en la vida. Ver a Quini por los campos de Primera y Segunda División como embajador del Sporting le ha dado mucho prestigio al club.

-Muy pronto abrirá un espacio sobre Quini en El Molinón.

-Me dio pena que cerrara su bar, era un sitio emblemático. Ahora me enorgullece que hagan un museo sobre él, como hay en Barcelona sobre Johan (Cruyff). Me acuerdo de estar en el bar viendo todo lo que tenía allí. Me pareció increíble y me hice un montón de fotos. Había camisetas, balones... ¡De todo! Es un acierto reunirlo para que la gente pueda disfrutarlo. Yo llegué a jugar contra él, porque debuté en 1982, pero cuando estás jugando no te das cuenta de lo que haces, eso lo vas cogiendo con los años, como cuando ganas títulos. Ahora pienso que le tenía que haber pedido la camiseta.

-¿Cuánto en el fútbol actual un delantero como Quini?

-El mundo del delantero está cambiando. Todo el mundo va a ahora a algo más diferente, que no sea tan referente, y muchas veces se juega con más centrocampista. El delantero escasea, pero quienes marcan son los de siempre. 'El Brujo' se garantizaba más de quince goles, era un rematador, lo controlaba todo. No era un virtuoso de la pelota y del regate, no tenía esas cualidades, pero sabías que el balón que tocara con la derecha, la izquierda o la cabeza, acababa en gol. ¿Cuánto valdría? Hoy en día por cualquier delantero pagan cincuenta millones. El Madrid acaba de pagar sesenta por Jovic. 'El Brujo' no tendría precio, pagarían lo que él quisiera. Un jugador que no se lesiona, que juega siempre, que rindió en el Sporting y en el Barcelona... Era una garantía, no fallaba. Eso suma puntos.

-Su fallecimiento conmocionó a toda España.

-A mí no me sorprendió en absoluto. Hay jugadores que pueden ser muy buenos, que pueden tener carisma a nivel local, pero no en todo el mundo. Por ejemplo, Stoichkov es uno de los mejores jugadores con lo que he compartido vestuario. En Bulgaria y en Cataluña es Dios, pero fuera puede tener enemistades, por decirlo de alguna manera. Hugo Sánchez, también. Hay futbolistas que tienen esa grandeza, como Joaquín el del Betis, que es gracioso, alegre, divertido... 'El Brujo' tenía la simpatía de todos por su forma de ser, su respeto, su humanidad. No era solamente de Asturias y Gijón, 'El Brujo' era de todos, un estandarte en todo el mundo. Reunía lo que todos buscamos. Si hubiera muchos como Quini, la sociedad sería mejor.

-El gran ausente será Luis Enrique.

-No hay palabras para lo que ha pasado. Me quedo con el respeto que ha habido en toda la sociedad en este mundo donde hay muchos salvajes. Eso quiere decir que la gente tiene también mucho respeto a Luis. El suyo es un carácter diferente al de Quini, pero su simpatía es igual. Es una pena tremenda, porque estamos hablando de una niña de nueve años. Queremos darle todo el ánimo. Tiene un porvenir buenísimo como entrenador y este palo lo va a superar, como ya lo hizo Quini. Luis tiene mucho que darnos y volverá con fuerza, porque el recuerdo de su hija se lo dará.

-¿Veremos a un sportinguista que le suceda como internacional con España?

-Es difícil. Lo primero es que el equipo suba a Primera. Ves la afición que tiene, el estadio, la ciudad volcada... Es una lástima que estemos en Segunda, porque cualquier chaval bueno con 17 ó 18 años te lo llevan y será internacional con otro equipo. Lo que hay que hacer es consolidar al equipo de una vez por todas y hacerlo fuerte, con una buena estructura de cantera. Hay que trabajar duro porque detrás hay un respaldo social impresionante. Ojalá pronto pueda haber muchos internacionales.