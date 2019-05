REGIONAL PREFERENTE «Solo pensamos en ganar, el equipo se lo merece» Héctor Suárez en un partido en Tabiella. / OMAR ANTUÑA Héctor Suárez espera devolver al Navarro la categoría de Tercera División perdida hace seis añosEl entrenador avilesino reconoce que «es una semana especial y espero que mantengamos la racha positiva en casa» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 18 mayo 2019, 01:50

La cuenta atrás se ha iniciado para los equipos que mañana domingo disputarán el último partido de la temporada, que en algunos casos es como una final. En esa tesitura se encuentra el Navarro, que tiene en su mano el retorno a Tercera División, categoría perdida hace justo seis años y que a las siete de la tarde de este domingo puede volver a Valliniello, a un campo de Tabiella que espera vivir el mejor ambiente de la temporada y una fiesta final por el ascenso.

En esas están Héctor Suárez y sus pupilos, que ayer celebraban la mensual espicha de grupo para hacer una piña más necesaria que nunca porque en unas horas hay que ganar al Astur, que nada se juega. Con la victoria, el Navarro no tendrá que mirar a los lados, a lo que hayan hecho los otros equipos implicados en esta disputa: «Nosotros solo pensamos en ganar. Es el partido más importante por lo que supone sacarlo adelante, la gente, el equipo, se merece el ascenso y no vamos a fallar».

Ante un encuentro capital como el de mañana, el técnico avilesino asegura estar «tranquilo, aunque lo normal es que según llegue la hora de jugar habrá nervios. La ilusión es muy grande, pero también la responsabilidad. Tenemos la oportunidad de devolver al Navarro a Tercera División justo cuando se van a cumplir seis años del descenso, que viví como entrenador».

Reconoce que «fue una temporada negativa, no nos salió nada y en el club tenemos esa espina clavada», dice Héctor, a quien acompañan en ese sentimiento dos de sus futbolistas, Manu Rionda y Roscales, y en menor término Ramón, que tenía ficha aunque no llegó a participar por trabajo. Y está, claro, toda la directiva, con el presidente Juan Carlos García a la cabeza: «El club ha pasado por malos momentos y los ha sabido superar. La gente quiere jugar con nosotros y eso es que se están haciendo bien las cosas. Espero que podamos cumplir el sueño y que el Navarro esté otra vez en Tercera División, que no nos pase como hace tres años», cuando el Lenense ganó 0-2 en Tabiella en la penúltima jornada arruinando un ascenso que se habría logrado ganando.

Tanto el suyo como el resto de los equipos implicados en la lucha por el ascenso se enfrentan a rivales con los deberes hechos. El Navarro recibe al Astur, aunque Héctor no se día de una posible relajación: «Los que nos la jugamos somos nosotros y es un arma de doble filo porque a ellos no les va nada y pueden hacer el mejor partido, aunque solo pienso en que mi equipo mantenga en casa el nivel de toda la temporada».

Razón tiene Héctor para apelar a su fortín de Tabiella porque el Navarro es el mejor equipo de la categoría en su campo, en el que solo ha perdido un partido y encajado ocho goles. El entrenador azulgrana cuenta con todos sus efectivos para esta cita salvo Giancar, que lleva semanas de baja de larga duración.