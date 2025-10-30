Spalletti toma las riendas de la Juventus tras el despido de Tudor

Óscar Bellot Madrid Jueves, 30 de octubre 2025, 19:56 | Actualizado 20:07h. Comenta Compartir

Luciano Spalletti es el nuevo entrenador de la Juventus. Tres días después de despedir a Igor Tudor a causa de la mala racha de resultados que acumulaba el equipo 'bianconero' en las últimas semanas, la Vecchia Signora ha oficializado la llegada al banquillo del preparador toscano, que afronta la delicada misión de reflotar a un gigante del fútbol europeo venido a menos.

Seleccionador italiano entre agosto de 2023 y junio de 2025, Spalletti toma las riendas de la Juventus con el cuadro piamontés situado en la séptima posición de la Serie A con quince puntos en nueve jornadas, a seis del liderato que comparten el Nápoles y la Roma.

Por el banquillo de esos dos equipos pasó precisamente Spalleti, que dirigió al conjunto de la capital italiana en dos etapas distintas, la primera de ellas entre 2005 y 2009 y la segunda de 2016 a 2017, y lideró a la escuadra partenopea entre 2021 y 2023. Con la Roma ganó dos Copas y una Supercopa de Italia, mientras que con el Nápoles conquistó la Serie A en la campaña 2022-23, devolviendo de esta forma al emblemático cuadro del sur de Italia a un lugar que no ocupaba desde los tiempos en los que tenía como líder a Diego Armando Maradona.

Ese exitoso palmarés, al que hay que sumar dos ligas rusas que amarró con el Zenit de San Petersburgo, equipo con el que también abrochó una Copa y una Supercopa de Rusia, es una de las razones que han llevado a los dirigentes de la Juventus a echar mano de Spalletti, con la esperanza de que el reputado técnico contribuya a devolver el esplendor perdido a la Vecchia Signora.

Contrato hasta final de temporada

El nombre de Spalletti llevaba tiempo sobre la mesa de los máximos responsables de la Juventus, que le han extendido un contrato hasta el 30 de junio de 2026, aunque con la esperanza de prolongarlo en caso de que el preparador cumpla los objetivos mínimos, que pasan por certificar la clasificación para la próxima Liga de Campeones y hacer también un digno papel en la presente edición de la máxima competición continental, en la que la Juventus ocupa por el momento la vigesimoquinta posición dentro de la fase liga, en la que aún no conoce la victoria.

El cuadro italiano empató a cuatro con el Borussia Dortmund en la primera jornada, firmó tablas también en la segunda con el Villarreal (2-2) y sucumbió frente al Real Madrid en la visita que rindió al Santiago Bernabéu la pasada semana (1-0). Una derrota esta última que, sumada al posterior tropiezo que sufrió cuatro días después en el estadio de la Lazio, significó la puntilla para Tudor.

El croata se sentó por última vez en el banquillo de la Juventus en el Olímpico de Roma y Massimo Brambilla se hizo cargo como interino del equipo 'bianconero' de cara al duelo que midió el miércoles a la escuadra piamontesa con el Udinese. Los goles de Dusan Vlahovic, Federico Gatti y Kenan Yildiz dieron una victoria muy necesaria a la Juventus, que ahora abre una nueva etapa bajo la égida de un técnico que deslumbró con el Nápoles, pero que fracasó en su intento de devolver a la selección italiana a la primera línea del fútbol mundial.

