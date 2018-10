El Versalles sufrió una dura goleada en su visita a uno de los 'gallitos' de la categoría como es el filial del Sporting (20-0). Las locales, que están luchando por el título, no tuvieron ningún tipo de piedad con las avilesinas. No en vano, a pesar de tener el partido resuelto en media hora, no dejaron de marcar goles hasta el último minuto. Entre las goleadoras locales se contraba la avilesina, ex del Femiastur, Aini.