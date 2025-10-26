El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Chris Ferreres celebra su gol, el segundo de los suyos en la mañana del domingo. J. M. Pardo
Sporting Atlético 7-0 Colunga

El Sporting Atlético se desquita a lo grande

El filial rojiblanco dio su mejor versión hasta la fecha y pasó por encima de un Colunga al que venció por 7-0

Samuel Osorio

Gijón

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:52

Comenta

El Sporting Atlético firmó su mejor actuación de la temporada con una contundente goleada ante el Colunga por 7-0 en Mareo. El filial ... rojiblanco, que llegaba necesitado de un golpe anímico tras varias semanas irregulares, salió desde el inicio con una marcha más y se reencontró con las sensaciones que había buscado durante todo el curso. Los de Samu Baños dominaron de principio a fin, combinaron con fluidez y encontraron puerta con una facilidad desconocida hasta la fecha.

