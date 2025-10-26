El Sporting Atlético se desquita a lo grande

El Sporting Atlético firmó su mejor actuación de la temporada con una contundente goleada ante el Colunga por 7-0 en Mareo. El filial ... rojiblanco, que llegaba necesitado de un golpe anímico tras varias semanas irregulares, salió desde el inicio con una marcha más y se reencontró con las sensaciones que había buscado durante todo el curso. Los de Samu Baños dominaron de principio a fin, combinaron con fluidez y encontraron puerta con una facilidad desconocida hasta la fecha.

El aviso inicial llegó con un disparo de Álex Oyón que desvió Pablo Díez a córner, preludio de un arranque eléctrico. El Sporting Atlético se mostró más intenso y ambicioso que en jornadas anteriores y pronto transformó su superioridad en goles. En el minuto 8, Enol Prendes abrió el marcador tras aprovechar un gran pase de Chris Ferreres, culminando así los mejores minutos del filial en lo que va de temporada. Poco después, en el 15, Ferreres amplió la renta con una brillante acción individual: una galopada por la izquierda y un disparo cruzado ajustado imposible para el meta visitante.

El dominio local era total, con un Marcos muy activo que rozó el tercero en una doble ocasión desbaratada por Pablo Díez. Lo intentó el Colunga, con Nico probando un disparo con el exterior que exigió a Mario Ordóñez, pero sin premio.

Ya en el minuto 45, un preciso centro de Iker Martínez fue cabeceado por Marcos Fernández al fondo de la red, estableciendo el 3-0 con el que se llegó al descanso.

La segunda parte mantuvo el mismo guion, con el Sporting Atlético mandando en todas las facetas del juego. Mancha, incorporado en el descanso, firmó el cuarto en el 66' con un potente disparo desde la frontal tras una gran conducción. Cinco minutos después, el extremo mexicano repitió con un tanto de bella factura, batiendo al guardameta con un tiro potente y con comba. Loki se sumó a la fiesta en el 73, aprovechando un rechace dentro del área para marcar el sexto, y Marcos Fernández cerró la cuenta cinco minutos más tarde con una volea tras centro de Enol Prendes.

Con este triunfo, el filial revierte su mala dinámica y muestra su mejor cara hasta el momento ante un Colunga muy débil en defensa. La próxima jornada tendrá una exigente salida para medirse a L'Entregu, donde buscará enlazar victorias por primera vez esta temporada. Por su parte, el Colunga recibirá al Llanes en Santianes.