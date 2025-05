El Sporting Atlético golpea primero

Samuel Osorio Gijón Lunes, 19 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

En un campo 1 de Mareo lleno hasta la bandera, con la parroquia sportinguista no queriendo perderse el que esperan que sea el primero ... de tres partidos cruciales en la ciudad deportiva, Sporting Atlético y CD Covadonga dieron el pistoletazo de salida al 'play off' de ascenso a Segunda RFEF. Un partido que no se quisieron perder baluartes del primer equipo como Asier Garitano o Jonathan Dubasin, que vieron cómo los suyos se llevaban la victoria y una buena renta de dos goles para el partido de vuelta.

Como acostumbra el filial, salió al partido con la intención de dominar la posesión ante un Covadonga que no opuso resistencia a ese plan de partido. Con los de Samuel Baños intentando aplicar un ritmo alto, en los primeros minutos contaron con un mano a mano invalidado por fuera de juego y una ocasión de Enol Prendes que, tras un centro lateral muy potente, no pudo controlar su cabezazo, que salió alto. A los 10 minutos de partido se rompería el marcador inicial, adelantándose el conjunto local. Amadou, escorado en banda derecha, se zafó de su marca quedando libre para poner el pase atrás para un Enol Prendes que llegó desde segunda línea para disparar a gol. El tanto no espoleó al Covadonga, que vio cómo Iker Martínez pudo hacer el segundo en una internada. Su disparo fue demasiado potente y salió desviado. Tras varios minutos sin nada relevante en el césped llegaría el 2-0, que a la postre sería definitivo. En el 34, una buena jugada colectiva cayó en banda izquierda a los pies de Chris Ferreres, que combinó con Manu Rodríguez para que soltase un latigazo desde la frontal del área a la escuadra. Imparable para el guardameta visitante. Solo una genialidad de Míchel Secades pudo generar algo de peligro para los ovetenses. El centrocampista fue avanzando con el balón, rompiendo líneas, hasta que encontró a Iván Elena, que en vez de disparar de primeras prefirió intentar un regate, reduciendo su espacio y teniendo que tirar forzado ante la presencia de Elmo, que paró sin dificultades. Amadou, en una contra, dejó el balón atrás para Enol Prendes al borde del área, pero en esta ocasión llegaría Iván Elena para derribarle, costándole la tarjeta amarilla antes del tiempo de descanso. La segunda parte tuvo un ritmo bastante inferior, con pocos intentos de gol, aunque de calidad por parte del Sporting Atlético. Sin embargo, sería Kembo el que tuviese que salvar un pase de Nino con intenciones peligrosas en los primeros minutos del segundo tiempo. Ferreres, por su parte, estuvo participativo antes de caer lesionado. De sus pies arrancó la jugada que acabó con el balón cerca de la cabeza de un Amadou que ya se había erguido en el aire para embocar a gol. Yosmel, recién incorporado, tuvo en su haber una clara jugada en la que se sacó un disparo raso, muy potente, que desvió Buru con los pies. La más clara de todo el segundo tiempo la dispuso Joshua Mancha, que después de un gran disparo de Acerete desde la frontal no supo enviar el rechace al fondo de la red, con un disparo demasiado elevado. No pudo reaccionar el Covadonga, que no contó con disparos sobre la portería de Elmo y solo pudo protestar un posible penalti en los últimos minutos. Partido muy serio del filial rojiblanco, dando una gran imagen en el momento decisivo ante un rival muy exigente. Ahora no querrán repetir errores del pasado, con remontadas en contra en los últimos años, y mantener el resultado en la vuelta. El Covadonga, por su parte, tendrá que demostrar una versión mucho más competitiva ante los suyos si quiere volver a entrar en una eliminatoria en la que le vale finalizar empatado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión