El Sporting Atlético sigue al alza y le endosa una 'manita' al Tuilla

El Sporting Atlético continúa lanzado y confirma su gran momento de forma. El filial rojiblanco sumó su tercera victoria consecutiva por goleada, imponiéndose con autoridad ... a un Tuilla que apenas pudo ofrecer resistencia. Los de Samuel Baños dominaron el encuentro de principio a fin, mostrando un fútbol fluido, vertical y cada vez más reconocible. La dinámica positiva consolida al equipo entre los mejores de la categoría y lo acerca al nivel competitivo que se esperaba de él al inicio de temporada.

El desarrollo del partido siguió el guion previsto. El Sporting Atlético asumió el control desde el pitido inicial, mientras el Tuilla apostaba por un bloque bajo con cinco defensas y las líneas muy juntas, intentando frenar las combinaciones rojiblancas.

El dominio local fue total, con largas posesiones, circulación constante y búsqueda de amplitud ante un rival que apenas cruzaba el centro del campo. Pese a las llegadas por banda, los remates claros escasearon en la primera media hora. La mejor ocasión llegó poco antes del descanso, cuando Enol Prendes recortó dentro del área y estuvo a punto de adelantar a los suyos.

El tanto inaugural llegó justo después, fruto de una buena jugada colectiva por el costado izquierdo que culminó Prendes. Ese gol cambió poco el panorama: el Tuilla siguió encerrado y el filial mantuvo su superioridad tras la reanudación. Con el paso de los minutos, el desgaste visitante se hizo evidente y los de Mareo encontraron más espacios para ampliar la ventaja.

Diego Matabuena firmó un auténtico golazo desde la frontal para encarrilar el triunfo, y a partir de ahí, el encuentro se rompió definitivamente. El Sporting Atlético aprovechó su frescura en ataque y las entradas desde el banquillo para castigar los errores del Tuilla y completar la goleada. Chris Ferreres, con un gol por la escuadra, y Samu Montes por partida doble, pusieron la guinda a un marcador tan contundente como justo.

El resultado refleja el excelente momento del filial rojiblanco, que acumula tres victorias consecutivas y escala hasta la cuarta posición, a siete puntos del liderato. El equipo parece haber encontrado la regularidad que le faltaba en el inicio del curso y continúa rebosante de confianza.