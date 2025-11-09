El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Iker Martínez actuó como capitán de los rojiblancos. R. S. G.

El Sporting Atlético sigue al alza y le endosa una 'manita' al Tuilla

Nueva demostración de fútbol y goles del equipo de Samu Baños, que encadena su tercer triunfo seguido y escala hasta la cuarta posición

Samuel Osorio

Gijón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:34

Comenta

El Sporting Atlético continúa lanzado y confirma su gran momento de forma. El filial rojiblanco sumó su tercera victoria consecutiva por goleada, imponiéndose con autoridad ... a un Tuilla que apenas pudo ofrecer resistencia. Los de Samuel Baños dominaron el encuentro de principio a fin, mostrando un fútbol fluido, vertical y cada vez más reconocible. La dinámica positiva consolida al equipo entre los mejores de la categoría y lo acerca al nivel competitivo que se esperaba de él al inicio de temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La jubilación será para los que trabajaron, yo me lo pasé muy bien»
  2. 2 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  5. 5 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  6. 6 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  7. 7 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  8. 8 Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo
  9. 9

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»
  10. 10

    Las construcciones protegidas de Perlora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Sporting Atlético sigue al alza y le endosa una 'manita' al Tuilla

El Sporting Atlético sigue al alza y le endosa una &#039;manita&#039; al Tuilla