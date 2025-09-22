El Sporting C demuestra su fortaleza y golea al Luarca

El Sporting C, que se convirtió en el primer líder de la temporada tras endosar seis tantos al Comercial en la primera jornada, confirma su ... posición al encajar otros seis goles a un Luarca que no supo contrarrestar la mayor calidad de los locales.

El dominio de los rojiblancos fue patente desde el pitido inicial apostando por un fútbol de toque que pronto obtuvo sus frutos. En el minuto 16, una internada por banda culminó con un centro de Ferre a Torrón, que remató al fondo de las mallas de la portería defendida por Pedro, inaugurando el marcador.

Diez minutos después, fue Gachenko quien aprovechó un centro desde la banda derecha para establecer el 2-0. En el minuto 37, a raíz de una falta botada por Bruno con mucha picardía, Torrón anotó el segundo tanto de su cuenta personal y estableció el 3-0 que dejaba el encuentro prácticamente visto para sentencia.

El Luarca, sin un plan B, se limitó a tratar de sacar el balón con pases largos para intentar sorprender en alguna contra, pero en ningún momento llegaron a inquietar a Guillermo Iglesias.

La segunda parte fue un calco de la primera, aunque el domino sportinguista se hizo aún más patente ante un rival más cansado. De hecho en la primera jugada llegó el 4-0 en un remate de Gachenko, que volvió a sorprender a Pedro.

Quizá el mejor de los seis goles locales fue el marcado por Bruno, que en el minuto 54 y tras protagonizar una internada por la banda, remató casi sin ángulo y el esférico, tras rebotar en la madera, se introdujo en la portería luarquesa.

Los hombres de Marcos Pool lograron el gol del honor dos minutos después, en el 56, cuando Efrén, desde los once metros, transformó una pena máxima por mano.

El 6-1 definitivo fue obra de Gachenko, que completó su triplete en el minuto 64, cuando recogió un pase en profundidad y superó por alto a Pedro.

En la fase final los rojiblancos siguieron controlando el balón ante un Luarca sin alternativas que sólo esperó a que llegase el pitido final. El Sporting C, con 12 tantos en dos partidos, revela un potencial ofensivo que costó ver en la temporada anterior.