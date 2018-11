Derbi Real Oviedo - Sporting: el Sporting, contra los elementos Los jugadores del Sporting, durante el último entrenamiento antes del choque. / ARNALDO GARCÍA El técnico, que insinuó un posible once toda la semana, se guarda alguna carta en la manga para afrontar el derbi | El equipo quiere renacer en el Tartiere, en un partido definitivo para Rubén Baraja JAVIER BARRIO GIJÓN. Sábado, 17 noviembre 2018, 02:36

Casi de forma individual, Baraja se acercó a sus futbolistas en la clausura de la última sesión. Y les transmitió un mensaje íntimo. Un último refuerzo en frío, haciendo piña, antes del cosquilleo nervioso que comenzará hoy. «Va a haber varios partidos mañana -por hoy- y debemos saber competirlos todos», les había dicho media hora antes por lo bajini. La concentración, en todos los jugadores, era máxima. «¡Cuidado con eso! Ahí pego una hostia y que salga donde pinte», había alertado un futbolista a otro tras un despiste en una salida de balón donde se había rizado el rizo más de la cuenta.

Todo el vestuario del Sporting, motivadísimo según la sensación que transmiten algunos pesos pesados, es consciente de lo que hoy se pone en juego en el Tartiere, con el equipo a dos puntos del descenso y a seis del 'play off', además de la delicadísima situación que atraviesa su entrenador, quien necesita sacar la cita para subsistir. Doble o nada, aunque Baraja no transmita el nerviosismo de una situación límite. No se sabe con certeza con qué embestirá el Sporting. Los ensayos de la semana fueron extrañamente claros, con la posibilidad de que Neftali actúe en punta junto a Pablo Pérez. Posiblemente calzando a Geraldes en el lateral derecho y a Canella, en el izquierdo.

Pero existe la creencia de que el técnico se guarda alguna carta. Que se ha visto, se observa, lo que ha querido que se viera. «Tengo decidido el once. Hemos trabajado durante la semana buscando una serie de cosas. Llevamos mostrándonos de una manera y vamos a llevar eso al Tartiere. No vamos a cambiar nada en cuanto a lo que buscamos», concedió. En todo caso, durante su intervención de ayer insistió en varias ocasiones en que «tenemos que tener presencia en el área del Oviedo». El Sporting, uno de los equipos que menos gol tiene como visitante (tres en seis partidos), contra su solvencia defensiva (solo el Málaga y Las Palmas han recibido menos tantos que los rojiblancos), necesita un estirón evidente en ataque. Ayer insinuó dos posibles onces. Uno: Mariño; Geraldes, Álex Pérez, Babin, Canella; Hernán, Cofie; Traver, Pablo Pérez, Cerro; y Djurdjevic. Otro, que defendió la estrategia: Mariño; Molinero, Álex Pérez, Babin, Noblejas; Cristian, Hernán; Carmona, Pablo Pérez, Cerro; y Neftali.

Dudas en los extremos

La defensa, con la entrada de Canella y la posibilidad de Geraldes, parece definida. También la sociedad del doble pivote, que ha contribuido al pequeño cambio que el Sporting ha dado en los tres últimos partidos. Más difícil de descifrar se presenta el cuarteto atacante, donde Carmona parece atornillado por su doblete frente al Málaga. Baraja, que quiere poner fin a una dinámica de seis jornadas sin victoria y siete meses sin ganar lejos de El Molinón, es consciente de que necesita velocidad. Traver y Álvaro Jiménez no pierden gas en el pensamiento del técnico, que podría sorprender con alguno en el once para buscar las cosquillas de los carrileros del Oviedo: Mossa y Bárcenas. El '9' se lo disputarán Djurdjevic y Neftali, al que los ensayos de la semana dan como favorito, pero...

Una hora antes de la cita se descubrirá el once. A partir de ahí, Baraja comenzará la cuenta atrás para encarar su partido más definitivo desde que llegó a Gijón, el que decidirá su futuro. El que puede firmar su sentencia o, por el contrario, resucitarle a todo volumen.