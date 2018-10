El Sporting B cae en Durango Photo-Deporte El filial rojiblanco cayó derrotado tras seis partidos sin perder mientras que su rival consiguió la primera victoria de la temporada CARLOS ORTIZ Sábado, 27 octubre 2018, 20:37

Tras seis partidos sin perder, el Sporting cayó por la mínima a pesar de su dominio, sobre todo en una interminable segunda mitad. La falta de ideas en ataque, quizás pagaron haber jugado tres partidos en seis días, supuso a la postre no poder alcanzar la zona de los playoffs, cuando lo tenían en su mano tras algunos resultados. Por el contrario, la Cultural de Durango, el conjunto más goleado del grupo consiguió su primera victoria de la temporada merced a su efectividad y a un encuentro muy serio y sin errores.

Algunos de los escasos espectadores desplazados a Tabira no vieron el primer tanto de los suyos. Cuando los dos conjuntos estaban tanteándose, con los locales más enchufados, un error sportinguista a la hora de sacar la pelota jugada propició el gol de Amorrurtu con una pizca de suerte. Con el tanto en contra, no le quedaba más remedio a los de José Alberto López que dar un paso adelante y llevar el peso del partido. No lo iban a conseguir tras una nefasta primera mitad.

2 Cultural Durango Errasti, Jurgi, Txapu, Garlarz, Aranda, Zuazo, Javi Alonso, Ekaitz, Amorrurtu (Jagoba, min. 80), Ekain (Varela, min. 92) y Beñat Alberdi (Goje, min. 73). 1 Sporting B Benítez, Milovanov, Cordero, Pelayo Suárez, Zalaya, Gragera, Pablo, Pedro Díaz, Santamaría (Garci, min. 64), Pelayo Morilla (Chiki, min. 46) y Berto (Sandoval, min. 78). ÁRBITRO José Alberto Pardeiro, del comité Cántabro. Amonestó a los visitantes Berto y Cordero, y al local Ekain. goles 1-0, min. 6, Amorrurtu; 2-0, min. 90, Galarza; 2-1, min. 91, Pedro Díaz. incidencias Tabira, 750 espectadores.

El pivote Gragera quiso llevar el peso y lanzar a los suyos, más no lo consiguió. En las escasas oportunidades en las que se acercaron a la portería de Errasti, solo tuvo que estirarse en un par de ellas. Primero sería en un gran disparo de Pablo desde fuera del área que lo tocó para enviarlo a córner, y luego atajó perfectamente un remate raso del rápido Berto. Los vizcaínos, que no habían llegado antes al descanso con victoria en lo que llevamos de temporada, estaban a gusto en el terreno y disputaban el esférico de tú a tú a los asturianos. Además, buscaron de nuevo la portería de Benítez, pero ahora no tuvieron ningún acierto como en los comienzos del partido.

Tras el paso por vestuarios, evidentemente, el Sporting mejoró, porque peor no se podía hacer como en los primeros 45 minutos. El técnico gijonés dio entrada en el mojado terreno a Chiki para que buscara, junto a Santamaría, el empate y así jugar con dos delanteros. La historia de este segundo acto solo tendría color rojiblanco, con nueve saques de esquina botados en este periodo, aunque ninguno tendría reflejo en el marcador.

Solo se iba a jugar en la parcela de los de Durango, y los jugadores sportinguistas chocaban una y otra vez con la seria y expeditiva zaga blanquiazul. En los primeros minutos ya botaron un par de córneres, presagiando lo que iba a suceder, y el agobio visitante terminaría con un gran remate de Pablo que se fue a un metro escaso del poste de Errasti.

Rondando la media hora de juego, llegaría una de las mejores oportunidades de los guajes. En boca de gol no consiguieron empujar un cuero que se paseaba sin encontrar los palos a escasos centímetros de la línea de gol. El Sporting, como un martillo pilón, seguía empujando y provocando saques de esquina, más la pelota siempre la conseguían sacar los intensos, y sin errores, defensores de Ibor Núñez.

En una jugada aislada en las postrimerías, el central Galarza, que se había quedado arriba porque segundos antes habían botado un saque de esquina, remataba de cabeza al segundo palo y aumentaba la diferencia, ahora prácticamente insalvable para los del Principado. Pero el fútbol no termina hasta que pita el colegiado y, en la prolongación, Pedro Díaz lanzaba una espectacular parábola desde la banda derecha, pareció un centro-chut, y conseguía acortar diferencias en el luminoso. Todavía la tuvo Chiki, que remató en el 94 sin ángulo, pero ahí estuvo de nuevo Errasti para coger el balón en el palo corto.