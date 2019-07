El Stadium ficha al joven senegalés Omar Barro

El Avilés Stadium anunció ayer su quinto fichaje, el primero de ellos que no procede de Tercera División. En esta ocasión se trata del joven centrocampista senegalés Omar Barro, que a sus 19 años procede del Miranda, con el que no pudo evitar el descenso a Segunda Regional tras llegar al equipo a mitad de temporada. Natural de la región de Kaolack, se formó en la academia local de su lugar natal, el Ndagane FC, y no tardó en buscar equipo tras su llegada a Avilés, donde se ha reencontrado con su padre. Tras unos días a prueba convenció a José Antonio Sánchez y se incorporó al Miranda, ganándose pronto un sitio como titular indiscutible como mediapunta o mediocentro. Con varias ofertas encima de la mesa, alguna de categoría superior, Omar se ha decantado por el Stadium.