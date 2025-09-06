El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Plantillas de Avilés Stadium y Navarro para la presente temporada en Tercera RFEF. Arnaldo García
Fútbol | Tercera RFEF

El Stadium no quiere pasar apuros y el Navarro inicia el curso con el objetivo de la salvación

El conjunto azulgrana será el encargado de estrenar la temporada en Tercera frente al Colunga en Tabiella

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:28

El grupo asturiano de Tercera RFEF da el pistoletazo de salida esta tarde con uno de los dos representantes avilesinos como protagonista de excepción. ... Y es que el Navarro será el encargado de abrir la primera jornada, recibiendo al Colunga a partir de las 17.30 horas en Tabiella. El equipo de Davo Sánchez intentará conseguir la permanencia en la categoría como recién ascendido, mientras que el Avilés Stadium de Fernando Muñoz tratará de seguir haciendo historia tras su gran pasada campaña.

