El Stadium no quiere pasar apuros y el Navarro inicia el curso con el objetivo de la salvación

El grupo asturiano de Tercera RFEF da el pistoletazo de salida esta tarde con uno de los dos representantes avilesinos como protagonista de excepción. ... Y es que el Navarro será el encargado de abrir la primera jornada, recibiendo al Colunga a partir de las 17.30 horas en Tabiella. El equipo de Davo Sánchez intentará conseguir la permanencia en la categoría como recién ascendido, mientras que el Avilés Stadium de Fernando Muñoz tratará de seguir haciendo historia tras su gran pasada campaña.

Comenzando por el conjunto blanquiazul, que la pasada campaña fue undécimo en Tercera, el jovencísimo Fernando Muñoz inicia su tercer curso al frente del banquillo stadiumnista manteniendo el bloque y con incorporaciones que «conocía de haber entrenado anteriormente en el fútbol base. Eso ayudará seguro a la adaptación», comenta.

Forman la plantilla avilesina para este curso los porteros Hugo Escobar y Chechu Grana; los defensas Manu Rojo, Néstor Bustelo, Nelson Cáceres, Pablo Bango; Pelayo Cuesta y David Reichert (Real Avilés juvenil) y Chechu (Praviano); los medios Marcos Noya, Borja López, Óscar Arruñada, Edu Guerra (TSK Roces), Mario López (Covadonga) y Lucio (juvenil); y los delanteros Josín Remuñán, Bryan Jiménez, David Heres (Llaranes), Rodri López (Narcea), Dani Castellano (Real Avilés juvenil) y Kian Chijioke (Comillas).

«La temporada pasada fue muy buena y si conseguimos algo similar podría decirse que hemos logrado el objetivo», comenta un Fernando Muñoz que, por su edad, está a tiempo de todo en los banquillos. Sin embargo, «hay que ir paso a paso, estoy muy a gusto aquí, siempre me han tratado muy bien y tenía la intención de quedarme». El Stadium inicia el curso mañana a las 17.30 en El Candín frente al Tuilla.

«Hemos mantenido la base del equipo y a los fichajes los entrené en categorías de base» Fernando Muñoz Entrenador del Avilés Stadium

Desde Tabiella, el Navarro también mantiene el bloque del ascenso. «Al final un poco lo esperado: doce renovaciones y ocho fichajes, buscando gente joven que viese una oportunidad de jugar en Tercera con el Navarro», comenta Davo Sánchez, quien tiene claro que «el objetivo no es otro que la permanencia, que va a estar muy cara porque partimos como uno de los equipos más humildes del grupo».

Componen la plantilla los porteros Mateo; e Iker Martín (Praviano); los defensas Adrián, Javi Álvarez, Pablo González, Hugo Rodríguez (sin equipo), Cubría (Universidad) y Sergín; los medios Pablo Nuño (Indus), Fredo del Río, Luis, Jandro, Albertín, Quiro (Condal) y Luis Álvarez; y los delanteros Ofon (Turkse Rangers), Jorge Castro, Manu Ameijide, Raúl Prado (Real Oviedo juvenil) y Jose González (Barcia).

«Con el ascenso quizá toque modificar un poco la idea de juego para poder competir mejor» Davo Sánchez Entrenador del Navarro

Tras el cambio de categoría «nos tocará modificar un poco la idea de juego. No es que fuésemos el año pasado un equipo muy propositivo, pero al final cuando estás arriba muchos equipos te esperan y te dejan margen para jugar. Este año lo intentaremos cuando sea posible, pero asumimos que muchos rivales nos arrinconarán en nuestro campo y lo estamos trabajando».

Sobre el calendario, Davo cree que «es importante, aunque al final tengas que jugar todos contra todos, y creo que empezar en casa contra un equipo muy renovado como el Colunga es algo que hubiésemos firmado, aunque no va a ser nada fácil». Para lograr la salvación, «debemos ser un equipo competitivo e incómodo, ante el que no guste jugar».