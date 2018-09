El Stadium vence en Candás Jorge, del Candás, trata de robarle el balón a Borja, del Stadium. / UCHA MIN CANDÁS. Lunes, 1 octubre 2018, 00:49

El Avilés Stadium se impone por la mínima en Candás (0-1) y se queda como el único conjunto que le aguanta el pulso al líder, el Navarro, con el que está igualado en la clasificación a 16 puntos.

0 CANDÁS 0 AVILÉS STADIUM Candás: Davo; Samu (Gil, m. 69), Tato, Dani, Fanjul (Lorente, m. 89); Pachi (Róbert, m. 69), Jorge Vázquez (Álex, m. 74), Pol, Vale; Éric y Ramón. Avilés Stadium: Juanes; Uría, David, Víctor, Litos (Adrián, m. 72); Marcos, Samu, Óscar (Orselli, m. 11), Borja; Jorge (Guille, m. 83) y Tranche (Miguel Boj, m. 75). Gol: 0-1: minuto 44, Borja. Árbitro: Almeida Valles, de la Delegación de Gijón, que tuvo una buena actuación. Mostró la cartulina amarilla a Vale, del Candás, y a Borja, Litos y Víctor, del Avilés Stadium. Incidencias: partido de la sexta jornada de preferente disputado en el campo de La Mata ante 200 espectadores. Campo en buenas condiciones.

No obstante, el 'once' local no fue inferior a su rival y mereció al menos el empate en un partido poco vistoso, sin un dominador claro y en el que predominó la brega en el centro del campo, sin demasiadas llegadas a las áreas.

La primera ocasión de peligro fue local, ya que en el minuto seis Pol se internó en el área visitante y Juanes se impuso en el mano a mano.

La réplica del Stadium no llegó hasta el minuto 26, cuando Jorge saca una falta y Davo falla en la recepción, pero ninguno de los jugadores visitantes acertaron a rematar el balón a puerta.

El único gol del encuentro se produjo al filo del descanso a raíz de un córner botado por los locales que permitió a los avilesinos montar una contra en la que Orselle se interna por la derecha y pone el esférico a Borja, quien lo envía al fondo de las mallas de la portería defendida por Davo.

No se vino abajo el Candás, que en la segunda mitad mantuvo el pulso con los visitantes y la igualdad fue la tónica dominante.

En el minuto 68, Víctor remate una falta botada por Jorge y entre Davo y el larguero el balón se despejó a córner.

En el minuto 78, Ramón trató de empatar, pero la zaga local despejó su remate. A falta de cinco minutos para el final, Davo desbarató una gran ocasión del visitante Orselly y, ya en el minuto 90, Éric penetró en el área rival sin poder con la férrea defensa visitante.