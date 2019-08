«Suelta rápido el balón y vete» Juanele, entre el delegado Patiño y el primer entrenador, Javier Castaño, ayer, en Avilés. / OMAR ANTUÑA Juanele trabaja como ayudante de Javier Castaño en el segundo equipo juvenil del Roces NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Jueves, 22 agosto 2019, 00:10

Lo tiene muy claro. «Javier (Castaño) es el entrenador. Yo estoy aquí para ayudarle en lo que necesite. Tanto a él como a los chavales». Respetando ese escalafón, Juan Castaño Quirós, futbolísticamente conocido por Juanele, acompaña a su tocayo de apellido en la preparación diaria y en los partidos del segundo equipo juvenil del TSK Roces, pero sin dudar a la hora de corregir posiciones a las jóvenes promesas o felicitarles tras una buena acción.

Juanele estuvo ayer en el área técnica, al lado de Castaño, animando a sus jugadores en el amistoso que el conjunto gijonés ganó, en el campo Santo Domingo de Miranda, al Avilés Stadium juvenil (2-3).

Tal como informó EL COMERCIO, Javier Castaño propuso a Juanele, al que le une una profunda amistad, compartir banquillo en la escuela del Roces. 'El Pichón' no lo dudó «ni un segundo» y volvió al nido, al club de su barrio, en el que dio los primeros pasos de una carrera que le llevó a lo más alto.

«Jugué de pequeño allí. El Roces es como mi casa. Y me encanta estar con los chavales. Me veo reflejado en ellos. Hacen casi las mismas cosas que antes con 16 o 17 años: las picardías, las ganas de aprender...», dice Juanele en el descanso, tras dar junto a su valedor algunas instrucciones a los futbolistas de cara al segundo tiempo, en el que se suman las pruebas con los cambios.

La perspectiva es diferente fuera del rectángulo: «Lo pasas mal porque querrías estar dentro, pero sufre más el futbolista por el esfuerzo y la presión que tiene por ganar». Juanele no pierde detalle del juego, comparte opiniones con el míster y no deja de dirigirse a los futbolistas: «Ábrete más a banda, suelta el balón rápido y vete», le pide a uno de los extremos del equipo gijonés.

El exfutbolista internacional lleva ocho días ejerciendo de ayudante de Castaño en el TSK Roces B y espera que su estancia sea positiva, sin plantearse iniciar una carrera como entrenador profesional: «Eso no es posible, entre otras cosas porque estoy jubilado. Sigo el fútbol de cerca, es lo que más me llena, y me gustaría seguir ligado en estas categorías, con los chavales. Sin más pretensiones que disfrutar y aportar desde mi experiencia de jugador, tanto cuando empezaba como de profesional».