El sueño mundialista de las campeonas de Europa sub 17 Paula Suárez y María Méndez, ayer, en el aeropuerto. / MARIETA La sportinguista Paula Suárez y la oviedista María Méndez viajan a la Ciudad de las Rozas, última parada antes del Mundial de Uruguay MARÍA SUÁREZ AEROPUERTO DE ASTURIAS. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:48

Las futbolistas asturianas María Méndez (Real Oviedo) y Paula Suárez (Sporting de Gijón) ya han sellado el primero de sus billetes rumbo a su nuevo sueño conjunto: el Mundial Sub 17 de Uruguay. La central carbayona y la portera rojiblanca volaron ayer desde Asturias para aterrizar en la primera parada de este nuevo viaje que emprenden tras haberse proclamado campeonas de Europa sub 17 el pasado mes de mayo.

El conjunto nacional, dirigido por Toña Is, se concentra desde hoy en Madrid y se ejercitará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas hasta el próximo domingo, momento en que volverán a sellar sus pasaportes para disputar un sueño hecho realidad: el Mundial Sub 17 en Montevideo (Uruguay).

Ambas prepararon sus maletas en las últimas horas y, a pesar de que sus indumentarias son muy diferentes, las dos llevan el mismo equipaje: ganas e ilusión. Para María Méndez, la cita mundialista llega en uno de sus mejores momentos. Y es que la central aborda el campeonato «con mucha confianza» y el bagaje que le da pertenecer a un club como el Real Oviedo, en el que la exigencia y la presión son una constante. «Hay matices tácticos de tu club a la Selección, pero la intensidad y la actitud son siempre las mismas. En nuestro caso, ganar el europeo nos dio un plus, nos hizo ser conscientes realmente del potencial que tiene este grupo», reconoce la defensa. Méndez ve esta convocatoria como «un premio al trabajo realizado» y matiza que se lleva mucho tiempo apostando por la base y eso hace que el fútbol femenino esté dando resultados tanto en las absolutas como en las inferiores.

Por su parte, Suárez explicó antes de coger el avión hacia Madrid que está ante «una oportunidad única» que espera no desaprovechar. «Sabemos que es lo máximo como competición y que no hay rivales fáciles, pero nuestro objetivo siempre va a ser intentar llegar lo más lejos posible», señala la guardameta, que ve en esta y en la sub 20 dos generaciones «muy buenas» de futbolistas. Para la sportinguista, que no quiere dejar de tener los pies sobre la tierra, venir de ganar un Europeo refuerza al bloque, pero no significa que las españolas vayan «con nada hecho».

«La familia»

Las dos internacionales coinciden en destacar el grupo, «la familia», tal y como define la propia Paula, en la que se ha convertido el vestuario de la Selección. Para la portera, esa unión es «clave», junto con el gran nivel individual de cada jugadora. La central añade que esa forma de «remar en la misma dirección» es especialmente importante de cara a torneos como el que les espera ahora al otro lado del Atlántico.

El conjunto nacional, que comenzará el Campeonato el próximo 14 de noviembre, disputará una última prueba antes del inicio de la competición con un amistoso contra México el sábado anterior al debut. Las jugadoras aprovecharán estos días en Uruguay para adaptarse a la diferencia horaria y a la meteorología del país, inmerso en plena primavera. «Sabemos de las dificultades del torneo, estarán las mejores selecciones del mundo, pero también somos conscientes de nuestro potencial y, como a cada torneo que va la Selección, el objetivo es ganarlo», concluye Méndez, habitual en los onces de Is y uno de los ejes de una selección campeona de Europa que sueña con ser mundial.