El fútbol español estrenará el 'ojo de halcón' en la Supercopa

El fútbol español utilizará por primera vez en la historia la tecnología de línea de gol, conocida como 'ojo de halcón', en la Supercopa que se disputará en Arabia Saudí entre el 8 y el 12 de enero. La herramienta para determinar si el balón traspasa por completo la línea de meta y se concede o no un tanto se estrenó en el Mundial de clubes en Japón en 2012, mientras que en Europa la Premier fue la primera competición que la puso en funcionamiento, un año después. «La Supercopa es competencia plena de la Federación Española de Fútbol (FEF), y su implantación o no en la Liga no corresponde a esta casa, sino a otra (la patronal de clubes que preside Javier Tebas)», reconoció este miércoles el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, que se enorgullece de que el 'ojo de halcón' sea «otro pequeño avance», después de reiterar su satisfacción con el VAR y calificar de «muy positivo» el balance en el primer tercio de temporada.

La tecnología que se estrenará en la Supercopa de España, cuyo proveedor es la empresa 'Hawk-Eye', la misma que ahora se encarga del videoarbitraje en Primera y Segunda División, consiste en una serie de catorce cámaras instaladas en el terreno de juego (siete en cada mitad del campo) y una de alta resolución colocada precisamente en la línea de gol. Dichas cámaras se conectarán a un centro de control, que a su vez estará intercontectado a los comunicadores que llevan consigo los árbitros. La precisión del 'ojo de halcón' es inferior a un milímetro.

En la polémica Supercopa de España en Arabia también se aplicará el sistema 'Vardict', un programa de transparencia del VAR que ya se utiliza en varios países europeos, para que en los videomarcadores de los estadios se anuncie cualquier acción del juego que se esté chequeando y la imagen se pueda mostrar en directo a los aficionados, «para que tengan la misma información que los que lo ven por televisión», destacó Velasco Carballo. «Parte del éxito del VAR reside en la transparencia. Queremos que todo el mundo pueda ver lo que sucede en la sala del VAR, porque así todos comprenderán mucho mejor nuestro trabajo», explicó el presidente del CTA, para quien «hoy en día tecnológicamente se puede hacer todo».

«Simplemente es cuestión de tiempo, recursos y dinero», admitió Velasco Carballo, también muy orgulloso de que en lo que se lleva de temporada, en 305 partidos y más de 3.000 incidentes, «el videoarbitraje no ha fallado tecnológicamente ni una sola vez» y que «sólo ha habido cuatro errores en penaltis, o bien porque no han sido suficientemente claros o manifiestos o porque ha habido errores del VAR».